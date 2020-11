Das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max wurde mitsamt den anderen Modellen aus der 12er-Serie der Apple-Smartphones mit allen Details vorgestellt. Der Startschuss für die Preoder für das mini und Pro Max ist nun gefallen. Sichert euch jetzt euer Smartphone im Onlineshop. Ausgeliefert wird es ab dem 13. November 2020, also genau einen Monat nach dem Hauptgerät iPhone 12 und der verbesserten Variante iPhone 12 Pro.

Onlineshops wie MediaMarkt bieten das neue Apple-Produkt an. Ihr könnt es in allen gängigen Onlineshops kaufen, damit es schnellstmöglich zu euch nach Hause geschickt wird:

iPhone 12 mini: Warum sollte ich es kaufen?

Aber was bietet das neue iPhone 12 mini? Kann es alles, was das normale iPhone 12 auch kann? Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Features, sodass ihr selbst entscheiden könnt, ob sich ein Kauf lohnt.

Allem voran sei erwähnt, dass das iPhone 12 mini tatsächlich alles kann, was das iPhone 12 leistet. Also gibt es hier erst einmal ein Round-up, was die 12er-Reihe an sich bietet.

Die wichtigsten Infos zum iPhone 12 mini auf einen Blick:

5 Farben (Aluminium): Schwarz, Silber, Blau, Grün und Product RED

(Aluminium): Schwarz, Silber, Blau, Grün und Product RED 5G-Unterstützung

Neuer A14 Bionic-Chip

Fortschrittliches 2-Kamerasystem

Super Retina XDR Display mit Ceramic Shield-Front

mit Preis: ab 778,85 Euro (64GB)

Apple schreibt bezüglich des iPhone 12 mini:

„Das iPhone 12 mini ist weltweit das kleinste, dünnste und leichteste 5G-Smartphone.“

Technik und Features: iPhone 12 mini

Die neue 5G-Technik soll ab sofort eine neue Ära im Hause Apple einläuten. 5G ermöglicht die Übertragung von hohen Datenmengen in kürzester Zeit (bis zu 4 Gbit/s). Apple verspricht:

HD-FaceTime Schnellere Down- und Uploads Ruckelfreies Online-Spielen Interaktivität in Echtzeit (Apps) Video-Streaming in höherer Qualität Smart Data-Modus verlängert Batterielaufzeit, wenn 5G inaktiv ist

Das Herzstück besteht aus dem allerneusten A14 Bionic Chip (5-Nanometer-Fertigung), der das Modell um 50% schneller macht im Vergleich zu Konkurrenz-Smartphones laut Apple.

Das All-Screen-Display „Super Retina XDR“ soll für immersives Betrachten sorgen. Das Display wird von der neuen Ceramic Shield-Front geschützt, was zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu Vorgängermodellen führt. Das Display wird laut Apple unter höchsten Temperaturen mit Nanokeramik-Kristallen durchsetzt, was es erst so kräftig macht.

Apple setzt mit der iPhone 12er-Reihe auf die neue MagSafe-Technologie. Es ist eine leistungsstarke Methode, das Smartphone kabellos aufzuladen. Diesbezüglich gibt es ein neues Ökosystem in puncto Zubehör.

Die Farben des iPhone 12 mini bestehen aus Aluminium-Finishes, es ist also ein Aluminiumgehäuse, das in Schwarz, Weiß, Grün, Blau und (Product)-RED daherkommt. All das ist also genauso wie beim iPhone 12.

Welche Unterschiede gibt es zum iPhone 12?

Doch jetzt wird es spannend. Das Design setzt auf eine Größe von 5,4 Zoll, das durch das Aluminiumgehäuse und die neue Ceramic Shield-Front 4-mal widerstandsfähiger ist als Vorgängermodelle.

Wichtig ist, dass das iPhone 12 mini deutlich kleiner ist als das reguläre iPhone 12, das eine Displaydiagonale von 6,1 Zoll aufweist. Und so fallen die Abmessungen aus:

iPhone 12: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm

iPhone 12 mini: 131,5 mm x 64,2 mm x 7,4 mm

Zudem ist es ein wenig leichter als das iPhone 12. Das iPhone 12 mini ist 133 Gramm schwer, während das normale 12er schon 162 Gramm wiegt. Es liegt also leichter in der Hand!

Display: Zwar haben beide Displays das Super Retina XDR-Display, doch die Auflösung des iPhone 12 mini (2.340 x 1.080 Pixeln bei 476 ppi) ist kleiner. Beim iPhone 12 gibt es eine Auflösung von 2.532 x 1.170 Pixel bei 460 ppi. Hingegen weist es eine größere Pixeldichte auf, weshalb die Draufsicht sogar noch besser sein könnte als beim größeren Modell.

Der Akku soll laut einigen Berichten im Netz kleiner sein. Der Akku beim iPhone 12 soll bei zwischen 2.775 mAh und 2.815 mAh liegen und die mini-Version soll nur bis zu 2.227 mAh fassen.

Die Laufzeit des iPhone 12 mini ist deshalb auch ein wenig geringer. Beispielsweise kann man mit dem regulären 12er ganze 17 Stunden Audiomaterial wiedergeben und die mini-Version nur 15 Stunden.

Apple Keynote: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, & iPhone 12 Pro Max vorgestellt

iPhone 12 Pro Max: Was ist der Unterschied zum Pro?

Alternativ könnt ihr ab dem 5. November 2020 auch zum iPhone 12 Pro Max greifen, bevor ihr es am 12. November 2020 geschickt bekommt. Wichtig ist, dass das Gerät alle Features des iPhone 12 und iPhone 12 Pro beinhaltet. Die iPhone 12-Features kennt ihr jetzt, doch hier sind erst einmal die iPhone 12 Pro-Features:

Neues Foto-Tool für Profis: ProRAW für kreative Fotos

für kreative Fotos Dolby Vision-Video-Aufnahmen mit bis zu 60 Bilder die Sekunde und HDR-Video

mit bis zu 60 Bilder die Sekunde und Neue Pro-Kamerasysteme mit Ultraweitwinkel-Objekti und Teleobjektiv

mit Ultraweitwinkel-Objekti und Teleobjektiv Erweiterter Nachtmodus

LiDAR-Scanner für immersive Augmented-Reality-Erlebnisse

für immersive Augmented-Reality-Erlebnisse Preis: iPhone 12 Pro ab 1.120 Euro

Preis: iPhone 12 Pro Max ab 1.217,50 Euro

Was bietet das iPhon 12 Pro Max also on top? Das Display ist noch größer als das vom iPhone 12 Pro (6,1 Zoll) und bietet 6,7 Zoll. Heißt, die Auflösung ist ebenfalls größer:

iPhone 12 Pro-Auflösung – 2.532 × 1.170 Pixel

iPhone 12 Pro Max-Auflösung – 2.778 x 1.284 Pixel

Doch auch hier gibt es Variationen beim Akku. Der iPhone 12 Pro-Akku birgt 2.775 mAh und der des iPhone 12 Pro Max ganze 3.687 mAh. Damit ist dieser also deutlich stärker. Der größere Bildschirm braucht aber auch mehr Energie. Im Schnitt hält der Akku trotzdem länger. Heißt:

iPhone 12 Pro – Videomaterial abspielbar: 17 Stunden

iPhone 12 Pro Max – Videomaterial abspielbar: 20 Stunden

Im Fokus bei der Pro-Version liegt zudem unter anderem das Kamerasystem, das auf rechnergestützte Fotografie setzt, was mit regulären Kameras nicht möglich wäre. Apple ProRAW kombiniert Apples Multiframe-Bildverarbeitung und die rechnergestützte Fotografie mit der Einsetzbarkeit des Profi-Formats RAW.

Die Kamera bietet hier bei den Pro-Modellen einen leichten Unterschied. Das Tele-Objektiv bietet 65mm Brennweite, das iPhone 12 nur 52mm. Anstelle eines 2-fachen Zooms, gibt es also einen 2,5-fachen Zoom. Digital schafft das Modell bis zu 12-fach, die reguläre Pro-Version nur 10-fach.

Die Farben beziehen sich bei beiden Pro-Modellen auf die Highlights eines Edelstahl-Finishes. Das iPhone 12 Pro Max wird in Graphit, Silber, Gold und Pazifikblau ausgeliefert, genauso wie das iPhone 12 Pro.