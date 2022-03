Humble Bundle sammelt über $20 Mio. für die Ukraine

Das „Stand with Ukraine“-Bundle von Humble Bundle hat insgesamt dafür gesorgt, dass über 20 Millionen US-Dollar an Hilfsorganisationen für die Menschen in der Ukraine gespendet werden können. Das ist eine ordentliche Stange Geld und reiht sich ein in die Spendenaktionen und gesammelten Beträge von itch.io und Epic Games.

Humble Bundle: 20 Millionen US-Dollar Spenden für Ukraine

Darum geht’s: In der Ukraine herrscht Krieg. Die Armee Russlands hat das Land angegriffen und die Invasion ist immer noch nicht beendet. Darum wurden jetzt unter anderem auch in der Gaming-Welt Spenden gesammelt, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Es gab zum Beispiel ein itch.io-Bundle und Epic spendet Fortnite-Erlöse.

So funktioniert’s: Humble Bundle ist bekannt dafür, einen ganzen Schlag Spiele auf einmal zu verkaufen. Normalerweise kann der Preis bis zu einem gewissen Grad selbst festgelegt werden (wer will, kann immer mehr zahlen) und auch, wohin das Geld gehen soll. Beim „Stand with Ukraine“-Bundle ging das ganze Geld an die Organisationen Razom for Ukraine, IRC, Direct Relief und International Medical Corps.

Diese Spiele waren dabei: Zum reichhaltigen Spieleangebot gehörten beim „Stand with Ukraine“-Bundle zum Beispiel „Max Payne 3“, „Metro Exodus“, „Back 4 Blood“, „Starbound“, „Satisfactory“, „Fable Anniversary“, „Spyro: Reignited Trilogy“. „This War of Mine“, „Quantum Break“, „Slay the Spire“, „Sunset Overdrive“, „Wandersong“ und viele mehr. Außerdem gab es auch noch diverse eBooks. Humble Bundle beziffert den Wert des Bundles auf über 2.000 US-Dollar.

Our all-for-charity Stand With Ukraine 🇺🇦 bundle has ended. Together, we've raised over $20 million for humanitarian relief efforts in #Ukraine!



Thank you all for your support!!! ❤️https://t.co/5qd70ruIoP — Humble Bundle (@humble) March 25, 2022

Über 20 Millionen Spenden: Die Aktion lief vom 18. März bis zum 25. März. Mittlerweile ist das Bundle nicht mehr erhältlich. Dafür gibt es jetzt die ersten Ergebnisse. Wie Humble Bundle auf Twitter berichtet, sind insgesamt über 20 Millionen US-Dollar für die humanitäre Hilfe zusammen gekommen. Das ist wirklich beachtlich und erfreulich.