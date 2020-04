Friendly Fire 5: Selfmade: CD Projekt enthüllt Xbox One X in Cyberpunk 2077-Optik zur Versteigerung

Im vergangenen Dezember konnten die Influencer im Rahmen von Friendly Fire 5 sogar die beeindruckende Summe von 1.190.366 Euro sammeln. Hierbei wurden allerdings auch zusätzlich spezielle Merchandise-Artikel im Cyberpunk-Look verkauft. Hinzu kamen zudem Spenden von Partnern und Sponsoren, die es bei dem spontanen Charity-Stream nicht gab. Lediglich die Streaming-Plattform Twitch unterstütze die Aktion und übernahm die Transaktionsgebühren, damit wirklich jeder Cent bei den entsprechenden Vereinen landet. Und dennoch ist es beeindruckend zu sehen, wie viel Geld die Streamer in so kurzer Zeit innerhalb des reinen Online-Events sammeln konnten!

Am gestrigen Dienstag, den 14. April fand ein spontaner Spendenlivestream auf allen Twitch-Kanälen des Friendly Fire -Teams statt. Der Zweck hinter #FriendlyDistancing war die Unterstützung von Vereinen, Kultureinrichtungen und Projekten, die sich aufgrund der Corona-Krise in einer schwierigen Situation befinden.

