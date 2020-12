Friendly Fire 6: Start, Uhrzeit, Teilnehmer und Vereine – Alle Infos zum Charity-Stream!

Friendly Fire geht in die 6. Runde! Zwar ist in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie so gut wie alles etwas anders, dennoch wird am kommenden Wochenende wieder der allseits bekannte Charity-Stream von und mit Gronkh, PietSmiet, Pandorya, Phunk Royal und Co. stattfinden, um für den guten Zweck Spenden zu sammeln. Wann es losgeht und womit ihr rechnen könnt, haben wir für euch im Folgenden zusammengefasst.

Datum & Uhrzeit von Friendly Fire 6

Die sechste Auflage von Friendly Fire wird am kommenden Samstag, den 5. Dezember 2020 stattfinden. Die wichtigsten Infos zu dem Livestream haben wir euch noch einmal hier aufgelistet.

Start: 5. Dezember 2020 um 15 Uhr (Countdown beginnt um 14 Uhr)

5. Dezember 2020 um 15 Uhr (Countdown beginnt um 14 Uhr) Dauer: Ungefähr 12 Stunden

Ungefähr 12 Stunden Ende: 6. Dezember 2020 gegen 3 Uhr

Motto und Sponsor

In diesem Jahr ist der französische Publisher und Entwickler Ubisoft mit dem Action-Adventure Assassin’s Creed Valhalla Hauptsponsor von Friendly Fire 6, weshalb auch sämtliche Merchandise-Artikel im entsprechenden Wikinger-Look von Valhalla gestaltet sind. Der Titel ist im November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Stadia und PC veröffentlicht worden.

Möchtet ihr ebenfalls Geld für den guten Zweck spenden, solltet ihr den Merchandise-Store zu Friendly Fire 6 besuchen. Zur Auswahl stehen dort unter anderem spezielle T-Shirts, die im Dunkeln leuchten, Hoodies, Tassen, der beliebte Friendly Fire-Schoko-Adventskalender und natürlich der Friendly Fire-Fotokalender.

Auch in diesem Jahr werden wieder sämtliche Einnahmen durch Spenden, Merchandise-Verkäufe und Versteigerung komplett an gemeinnützige Organisationen und Projekte ausgeschüttet.

Die FF6-Teilnehmer

Die Besetzung von Friendly Fire 6 hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert und so erwarten euch die üblichen elf Verdächtigen:

Zwar sind bisher keine weiteren Teilnehmer bekannt gegeben worden, allerdings kann mit Special-Guests gerechnet werden, da auch in den vergangenen Jahren Gäste in den Charity-Stream gefunden haben wie Hella von Sinnen oder die Jungs von Space Frogs.

Hinweis: Aufgrund von Corona wird sich das Teilnehmerfeld in diesem Jahr aber wohl eher nicht vergrößern.

Friendy Fire 6 während Corona

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation wurde die Anzahl des Produktionsteams stark reduziert, ein Hygienekonzept ausgearbeitet und alle anwesenden Personen werden sich mehreren Corona-Tests unterziehen müssen:

„Glücklicherweise muss ich mir bei meinen Leuten um eine Kontaktreduzierung auf das Allernötigste keine Gedanken machen. Darin sind sie, egal ob Pandemie oder nicht, alle sehr diszipliniert. Unsere Zuschauer*innen müssen jetzt aber tapfer sein: Wir haben entschieden, Kartenküssen von der Liste der Spiele zu streichen. Allgemein alles, wo der Austausch von Körperflüssigkeiten stattfindet. Das wird auch für uns schwierig, aber da müssen wir gemeinsam durch.“ Mikkel Robrahn, Projektleiter

Übertragungsplattformen

Lief der Livestream im vergangenen Jahr auf dem Twitch-Kanal von Gronkh, startet dieser in diesem Jahr um 15 Uhr auf dem Twitch-Kanal von PietSmiet. Bereits um 14:00 Uhr beginnt der Countdown, in dem sich unter anderem die Vereine, die dieses Jahr unterstützt werden, vorstellen.

Spendenerfolge und Sponsoren

Alleine im vergangenen Jahr kamen durch den Charity-Stream insgesamt 1.190.366 Euro zusammen. Neben versteigerten Kooperationsprodukten, den Beigaben durch Sponsoren und den Livespenden der Stream-Zuschauer, wurden die Spenden außerdem durch den Verkauf von Merchandise-Produkten generiert.

In den vergangenen fünf Jahren konnten insgesamt sogar knapp 3.350.000 Euro für gemeinnützige Vereine gesammelt werden.

In diesem Jahr unterstützt Friendly Fire die folgenden Vereine:

Die Spenden werden wieder in Kooperation mit betterplace gesammelt. So ist sichergestellt, dass jeder eine Spendenquittung erhält und das Geld bei den Vereinen ankommt.