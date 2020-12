Friendly Fire 7: Offiziell für 2021 angekündigt, Termin bekannt

Die Organisatoren von Friendly Fire 6 haben bekannt gegeben, dass es im nächsten Jahr wenig überraschend ein Friendly Fire 7 geben wird. Nun wurde der voraussichtliche Termin für die Spendenveranstaltung mit Gronkh, PietSmiet und Co bekannt gegeben.

Auch in diesem Jahr erzielte Friendly Fire einige großartige Zahlen für einen großartigen Zweck, jetzt wurde das Nachfolge-Event bestätigt: Zum Ende der Veranstaltung wurde offiziell bekannt gegeben, dass Friendly Fire 7 am 4. Dezember 2021 stattfinden soll.

Alle Infos zu Friendly Fire 7

In den ersten beiden Jahren war nicht von Anfang an bekannt, ob es im Jahr darauf weitergehen wird. 2017 änderte sich dies, in den letzten Minuten des Livestreams enthüllte man die Fortsetzung.

Wir können davon ausgehen, dass Friendly Fire 6 folgendermaßen veranstaltet wird:

Start: 4. Dezember 2021 um 15 Uhr

Dauer: Ungefähr 12 Stunden, mitunter kleine Preshow

Ende: 5. Dezember 2021 um 3 Uhr

Friendly Fire 6 knackt noch im Livestream die Spendensumme von 1 Million Euro!

In diesem Jahr sind bereits während der Übertragung mehr als 1.000.000 Euro zusammengekommen. Merchandise-Verkäufe und aktive Versteigerungen werden in den kommenden Tagen noch hinzukommen.