Friendly Fire 6: Spendensumme hat schon jetzt ersten Meilenstein erreicht

Soeben ist die 6. Ausgabe von Friendly Fire gestartet und schon hat der Charity-Stream einen ersten Meilenstein erreicht. Denn bereits jetzt hat FF6 die magische Grenze von 125.000 Euro überschritten und das obwohl das Event erst vor wenigen Minuten offiziell gestartet ist.

Friendly Fire 6: Spendenstand schon jetzt bei über 125.000 Euro

Damit hat der Stream schon in der ersten Stunde die finale Spendensumme von Friendly Fire 1 geschlagen, mit dem im Jahr 2015 alles begann und mit rund 125.000 Euro bereits einen nennenswertes Sümmchen einbrachte.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind schon ganze 182.142 Euro (Stand: 15:41 Uhr) gespendet worden und die Zahlen schnellen sekündlich weiter in die Höhe.

Wollt ihr selbst Live dabei sein, schaltet jetzt auf dem Twitch-Kanal von Pietsmiet ein. Das Charity-Event läuft voraussichtlich bis 03:00 Uhr morgens, also ganze 12 Stunden volle Unterhaltung bei voller Spendenaction!

Wie spende ich selbst? Wollt ihr selbst Teil der großzügigen Geber sein, könnt ihr eure Spenden über betterplace abgeben. Hier erhaltet ihr auch eine Spendenquittung als Bestätigung für eure gute Tat. Ansonsten könnt ihr euch im Merchandise-Store zu Friendly Fire 6 bedienen:

Auch im Jahr 2020 werden alle eingenommenen Spenden, Merchandise-Verkäufe und Versteigerungen komplett an gemeinnützige Organisationen und Projekte ausgeschüttet. In den letzten fünf Jahren sind so schon knapp 3.350.000 Euro für den guten Zweck zusammengekommen.