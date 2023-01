Hogwarts Legacy: Streamer ruft zu Spenden-Stream auf und erntet Shitstorm

„Du und andere Streamer […] würden das Spiel unweigerlich in den Kategorien auf Twitch nach oben treiben und es wiederum an mehr Leute vermarkten“ – @matmcdonut

Die Reaktion der Öffentlichkeit fiel sicher nicht so aus, wie er erwartet hatte. Seine Community übt herbe Kritik an der Idee:

HasanAbi ist einer der größten Streamer auf Twitch . Er hat auf Twitter verkündet, dass er „Hogwarts Legacy“ im Stream spielen möchte. Allerdings möchte er die Streams und die dort generierten Einnahmen für einen guten Zweck nutzen. Der junge Creator will Spenden sammeln und diese an Organisationen spenden, die sich für die Rechte von Transmenschen einsetzen.

