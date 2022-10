House of the Dragon: Welche Bedeutung hat die rätselhafte Buchseite aus dem Staffelfinale?

Die erste Staffel von House of the Dragon endete mit einer nervenaufreibenden 10. Folge. Haus Targaryen hat sich in zwei Fraktionen gespalten. Auf der einen Seite stehen die „Grünen“, unter König Aegon II., wohingegen die „Schwarzen“ der eigentlichen Thronerbin Rhaenyra folgen.

Um den drohenden Krieg anzuwenden, reist Otto Hohenturm nach Drachenstein, um Rhaenyra ein Friedensabgebots zu unterbreiten. Er überreicht der „Schwarzen Königin“ eine Buchseite von der Königsmutter Alicent. Doch was hat es damit auf sich?

Während der kompletten ersten Staffel ist die Beziehung zwischen Rhaenyra und Alicent ein immens wichtiger Bestandteil der Serie. Aus besten Freundinnen werden Feindinnen. Erst mit dem Ableben von König Viserys I. scheinen sich die Wogen etwas zu glätten.

Doch mit der Krönung von Aegon II. wird Rhaenyra hinterrücks übergangen. Ein Krieg scheint unausweichlich. Mit der herausgerissenen Buchseite bezweckt Alicent, dass sich Rhaenyra auf ihre ehemals innige Freundschaft besinnt.

Welche Bedeutung hat die Buchseite in House of the Dragon?

Der herausgerissenen Seite entstammt einem alten Buch, das Rhaenyra und Alicent in ihren Jugendtagen gemeinsam gelesen haben. Das Blatt zeigt Prinzessin Nymeria, die das Rhoyanische Volk auf 10.000 Schiffen von Essos nach Westeros führte.

Mit besagter Buchseite wird die „Schwarze Königin“ an die guten Zeiten mit ihrer Freundin erinnert. Offenbar hegen die beiden Frauen noch immer tiefe freundschaftliche Gefühle füreinander.

Obwohl Alicent des festen Glaubens ist, dass Viserys seinen Sohn Aegon als Thronerben sehen wollte, steht sie dennoch auch zu Rhaenyra und will diese nicht hintergehen. Die Buchseite soll dementsprechend nicht nur eine bloße Erinnerung sein, sondern die womöglich feindliche Fraktion auch besänftigen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Es liegt auf der Hand, dass Alicent einem Krieg um jeden Preis aus dem Weg gehen will. Denn fest steht, dass sie herbe Verluste erleiden wird, egal wie er ausgeht – sei es die Freundin oder das eigen Fleisch und Blut.

Zudem machte Alicent in den letzten Folgen auch eine Wandlung durch. Sie löste sich von der Machtbesessenheit ihre Vaters und sinnt auf ein friedliches Miteinander.

Wie wird sich Rhaenyra entscheiden?

Rhaenyra hat sich gegenüber Otto Hohenturm einen Tag Bedenkzeit erbeten. Sie war – ob Alicents Botschaft – sichtlich gerührt und scheint einem inneren Konflikt mit ihren Gefühlen ausgesetzt zu sein.

Die spätere Nachricht vom vermeintlichen Tod ihres Sohnes Lucerys und die Tatsache, dass Aemond daran nicht unbeteiligt ist, wird allerdings dafür sorgen, dass die „Schwarze Königin“ den gewaltvollen Weg einschlägt.

Zum jetzigen Zeitpunkt stehen alle Anzeichen auf Krieg. Wie dieser aussehen wird, erfahren wir jedoch erst mit der zweiten Staffel. Alle bisherigen Informationen über den geplanten Drehstart, bekommt ihr in diesem Beitrag.