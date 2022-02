Horizon Forbidden West sieht nicht nur toll aus und spielt sich gut – nein, auch der Soundtrack sucht seinesgleichen. Dementsprechend dürfte es alle Fans da draußen sehr freuen, dass der Soundtrack jetzt nicht nur innerhalb des Spiels zur Verfügung steht, sondern auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music und Co veröffentlicht wird.

Horizon Forbidden West: Soundtrack ab Februar überall im Streaming

Horizon Forbidden West ist da und begeistert mit seiner schönen, vollgestopften und zur Erkundung einladenden Spielwelt sowie verfeinertem Gameplay, schicker Grafik und vielem mehr. Aber auch der Soundtrack weiß zu begeistern und wenn ihr den auch unabhängig vom Spielen oder einfach unterwegs hören wollt, könnt ihr das ab heute, also ab dem 25. Februar.

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Wenig überraschend erscheint der Soundtrack in Kooperation mit Sony Music. Allerdings wird er nicht sofort komplett und auf einen Schlag veröffentlicht, sondern erst nach und nach. Der Release unterteilt sich in drei Parts:

25. Februar: Teil 1

Teil 1 11. März: Teil 2

Teil 2 25. März: Teil 3

Teil 1 aka Volume 1 des „Horizon Forbidden West“-Soundtracks enthält unter anderem Aloys Theme. In dem Song könnt ihr die Stimme von Julie Elven hören. Zusätzlich erwartet euch zum Beispiel auch noch der Song „In the Flood“, für den Ariana Gillis einige Vocals beisteuert. Geschrieben wurde der Track von Lovisa Bergdahl, die Produktion stammt dann aber zusätzlich auch noch aus der Feder von Oleksa Lozowchuk.

Sehr viel mehr über die Musik von „Horizon Forbidden West“ könnt ihr in einer kleinen Videoserie erfahren. Die nennt sich Horizon Forbidden West – Meet the Composers und besteht in erster Linie aus Gesprächsrunden und Interviews. Unter anderem unterhält sich Guerrillas Music Supervisor Lucas van Tol über die Entstehung des Soundtracks. Aber auch Joris de Man, Niels van der Leest und Oleksa Lozowchuk kommen zu Wort:

„Horizon Forbidden West“ ist am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5 erschienen. Da der Vorgänger „Horizon Zero Dawn“ auch für den PC erschienen ist, halten wir das beim Sequel ebenfalls für sehr wahrscheinlich. Es dürfte aber eine ganze Weile dauern, beim ersten Teil lagen mehrere Jahre zwischen den Releases.