Horizon Forbidden West: Sony pflanzt Bäume für euren Fortschritt

Horizon Forbidden West ist am 18. Februar erschienen und entpuppt sich als absolutes Highlight. Die Entwickler*innen von Guerrilla Games liefern nicht nur eine beeindruckende Open World, sondern erweitern auch das Gameplay des gefeierten Vorgängers mit sinnvollen Neuerungen.

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

In dem Spiel geht es um Aloy, die in einer post-apokalyptischen Welt klar kommen und dabei gegen Roboter-Dinos kämpfen muss. Immer wieder werden aber auch die Folgen menschlichen Handelns, besonders im Hinblick auf die Natur, thematisiert. Passend dazu hat Sony jetzt eine neue Kampagne gestartet.

Horizon Forbidden West: Aloy bekommt einen eigenen Wald

In einem Blogpost hat das japanische Unternehmen bekannt gegeben, dass ihr direkt dabei helfen könnt, einen Forschungswald in Bayern anzulegen. Das Ziel sind dabei 5000 Bäume, die noch in diesem Herbst gepflanzt werden sollen.

Die Teilnahme ist dabei relativ simpel, ihr müsst im Grunde nur eine früh im Spielverlauf von „Horizon Forbidden West“ auftauchende Trophäe verdienen. So könnt ihr euren eigenen Baum wachsen lassen:

Erspielt in Horizon Forbidden West die Trophäe „Den Schrecken erreicht”

Postet einen Screenshot davon auf Twitter

Nutzt den Hashtag #AloysWald

Wie ihr die Trophäe verdienen könnt, verraten wir euch in unserem Platin-Guide:

Trophäen-Leitfaden: Platin in Horizon Forbidden West ist ein Klacks!

Wenn ihr auf der PS4 unterwegs seid, müsst ihr den Screenshot mit einem USB-Stick übertragen. PS5-User*innen können noch leichter teilnehmen:

Drückt die PS-Taste, um das Control Center zu öffnen.

Wählt anschließend die Karte „Kürzlich erstellt” oder ein Bild aus eurer „Mediengallerie” aus.

Drückt auf Teilen & wählt Twitter aus.

Meldet euch ggf. an und schreibt jetzt euren Tweet-Text mit dem Hashtag #AloysWald und setzt den Tweet ab.

Die Aktion läuft bis zum 9. März. Ihr habt also noch ein paar Tage Zeit. Wie es dann weitergeht, könnt ihr auf den Social-Media-Kanälen von Playstation verfolgen. Geplant ist, einen bestehenden Wald in Zusammenarbeit mit der Stiftung Wir helfen dem Wald aufzuforsten.

Was sagt ihr zu der Aktion? Habt ihr vor teilzunehmen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!