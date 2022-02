Der Schreckflügel (Dreadwing) ist eine große Flugkampfmaschine, die an eine Fledermaus erinnert und in Horizon Forbidden West ihr Debüt feiert. Dieser gefährliche Gegner kann Aloy wirklich das Leben schwer machen, aber wir verraten euch in diesem Guide, wie ihr den Schreckflügel am besten besiegt.

Horizon Forbidden West im TEST: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Horizon Forbidden West: Lösung zum Schreckflügel

Ihr begegnet dieser fliegenden Kampfmaschine unter anderem im Rahmen der Haupt-Quest Samen der Vergangenheit. Der Kampf gegen den Schreckflügel kann aufgrund seiner enormen Geschwindigkeit, dem großen Waffenarsenal und seiner störenden Statuseffekten zur echten Herausforderung werden.

Schnappt euch die Bombenwerfer

Eine der stärksten Waffen des Schreckflügels findet sich an seinem Bauch. Es handelt sich um die Bombenwerfer. Das Gute: Ihr könnt sie mit genügend Reißschaden abtrennen und selbst als schwere Waffe nutzen. Damit könnt ihr den Schreckflügel mit seinem eigenen Arsenal zusetzen und verhindert, dass er selbst Bombensalven abfeuern kann.

Tarngenerator zerstören

Direkt unter den Bombenwerfern befindet sich der Tarngenerator, mit sich die Maschine fast unsichtbar machen kann. Mit genügend Schaden könnt ihr den Tarngenerator entfernen und so seine Tarnfähigkeit blockieren.

Bringt Bauteile zur Explosion

Der Schreckflügel besitzt an seinen Schultern ein Paar an Zünder. Trefft sie mit einem Schockpfeil, um eine Elementarexplosion auszulösen und besonders viel Schaden zu verursachen. An den untersten Flügelspitzen sitzen die Löschwasser-Kanister. Sie explodieren, wenn ihr mit einem Löschwasser-Pfeil darauf schießt. Am Hals befindet sich der Metalbiss-Beutel, der generell bei großem Schaden explodiert – dadurch kann der Schreckflügel obendrein keine Säureangriffe mehr verwenden.

© Sony Interactive Entertainment

Nehmt den Schreckflügel komplett auseinander

Es gibt viele Bauteile, die sich abtrennen lassen. Dadurch werden Fähigkeiten vom Schreckflügel deaktiviert. Zerstört die Ohren vom Schreckflügel (die Blitzblender), um seine Fähigkeit zu blockieren, euch mit blendenden Blitzen zu desorientieren. Seine beiden Reißzähne können entfernt werden, um Beiß- und Blutsaugerangriffe zu deaktivieren. Das Zerstören der Ausdauerentzug-Behälter am Nacken bewirkt, dass euch der Schreckflügel nicht mehr eurer Waffenausdauer berauben kann. An den hinteren Flügeln befinden sich außerdem Giftbehälter, die ihr zerstören solltet, um immer Nahrung und Tränke im Kampf konsumieren zu können.

Generell ist der Schreckflügel anfällig für Feuerangriffe und die Überbrückung dieser Maschine lässt sich bei der Brutstätte Kappa freischalten.