Der Panzerschnapper (Shellsnapper) gehört zu den brandneuen Maschinen in Horizon Forbidden West und ist wortwörtlich ein wandelnder Panzer. Die Schildkröten-Maschine besitzt eine derart dicke Panzerung, dass ihr selbst mit euren stärksten Waffen nur wenig Schaden ausrichten könnt. Daher hilft euch unser Guide weiter, den Panzerschnapper auf effektivste Art zu Schrott zu verarbeiten.

Horizon Forbidden West Guide: So wird der Panzerschnapper zu Altmetall

Häufig werdet ihr die metallische Schildkröte nicht einfach so in der Wildnis umherwandern sehen. Der Panzerschnapper vergräbt sich gern im Boden und erscheint erst, wenn ihr euch ihm annähert. Das auffälligste Merkmal dieser Bestie ist zweifelsohne sein großer Panzer auf dem Rücken. Nicht nur schützt ihn das vor dem meisten Schaden, der Panzer absorbiert außerdem eure Angriffe und wandelt sie in Energie um, die der Panzerschnapper wiederum für seine Angriffe einsetzen kann.

Worauf ihr auf jeden Fall den Fokus im Kampf legen solltet, sind die Bolzen ringsum seinen Panzer: Diese Bolzen lassen sich abtrennen. Habt ihr alle Bolzen zerstört, wird der absorbierende Energieschild deaktiviert und der vorher unverwundbare Panzer entfernt. Dadurch kommen die darunter liegenden Bauteile zum Vorschein. Dann kommt ihr auch leichter an die Plasma-Generatoren dran, die durch genügend Schaden in einer Plasma-Explosion zerbersten.

Schnappt euch die schweren Waffen: Ebenfalls ringsum den Panzer sind mehrere Frostsprenger-Waffen befestigt. Diese lassen sich mit genug Reißschaden abtrennen und von euch als schwere Waffe nutzen. An der Bauchseite des Panzerschnappers befinden sich große Kühlsaft-Beutel, die bei Zerstörung explodieren.

Generell ist der Panzerschnapper anfällig gegen Feuer- und Säureschaden. Damit ihr ihm damit aber zusetzen könnt, muss der Energieschild vom Panzer mittels Ablösen der Bolzen deaktiviert werden. Überbrückungen lassen sich an der Chi-Brutstätte freischalten.