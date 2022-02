Im Action-Rollenspiel Horizon Forbidden West gibt es wirklich allerlei für euch und Heldin Aloy zu tun. Unter anderem könnt ihr 12 Flugschreiber einsammeln und diese beim Gedenkhain später gegen eine ganz besondere, geradezu legendäre Belohnung eintauschen. Wir helfen euch nachfolgend dabei, alle Sammelobjekte erfolgreich im Verbotenen Westen einzusammeln.

Was sind Flugschreiber?

Ein Flugschreiber, oft auch Black Box genannt, ist ein Aufzeichnungsgerät, die in der Regel in Flugzeugen und Hubschraubern verbaut sind. Sie zeichnen relevante Daten während eines Flugs auf. Im Action-RPG könnt ihr ein Dutzend dieser Objekte im Rahmen einer Nebenaktivität einsammeln, die quer über die weitläufige Spielwelt verstreut sind und euch Details über die Geschichte der Alten verraten.

Flugschreiber Nr. 1: Niemandsland

Den ersten Flugschreiber könnt ihr südlich im Niemandsland finden und zwar dort, wo auf eurer Karte die rötlichen Felsen langsam einer kargen Landschaft weichen. In der Nähe der Absturzstelle befindet sich zudem ein Unterschlupf, den ihr freischalten könnt. Wenn ihr das Flugzeugwrack gefunden habt, müsst ihr mit Aloys Speer nur noch die Tür aufbrechen und das Objekt einsacken.

Hier findet ihr den ersten Flugschreiber © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 2: Die Weißwacht-Gipfel

Der zweite Flugschreiber befindet sich in der Nähe eurer Basis, genauer am östlichen Rand des Gebirges. Wenn ihr euch euren Weg dorthin bahnt, könnt ihr die Überreste des Flugzeugs in den Felsen entdecken. Nun kommt euer Zugwerfer zum Einsatz, denn damit müsst ihr zwei Balken aus dem Weg räumen. Nachdem das erledigt ist, könnt ihr den Sammelgegenstand einstecken.

© Sony Interactive Entertainment Dieses Flugzeug ist in luftiger Höhe abgestürzt © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 3: Zackentiefe

Um diese Black Box erreichen zu können, müsst ihr mit Aloy tauchen. Begebt euch dafür an den Fluss ganz im Süden des Niemandslands und springt ins kühle Nass. Schwimmt nun in südliche Richtung bis ihr das Flugzeugwrack erreicht. Ihr müsst einmal durchschwimmen, um das Objekt zu holen.

Standort des dritten Flugschreibers © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 4: Der Sporn

Begebt euch anschließend nach Reinklang und lauft in die Berge östlich der Siedlung. Wenn ihr euch dort umschaut, entdeckt ihr einen großen Bereich mit Trümmerteilen. Dazwischen sind ein paar Maschinen unterwegs, die ihr zunächst zerlegen müsst.

© Sony Interactive Entertainment Nehmt euch vor den Maschinen außerhalb der Maschine in Acht! © Sony Interactive Entertainment

Anschließend könnt ihr euch könnt ihr euch die Tür des Wracks ansehen, das eine Energiezelle benötigt. Nicht weit von euch entfernt liegt passenderweise eine rum, die niemand mehr zu benötigen scheint. Setzt sie ein und beseitigt die Metallblume im Inneren. Danach könnt ihr den Flugschreiber nehmen.

Flugschreiber Nr. 5: Blutzeichen

Im Nordosten von Brennspeer wartet die nächste Black Box auf euch. Um sie zu finden, müsst ihr fast bis ganz nach oben an den Rand der Karte. Ein Teil des Flugzeugs liegt an einer Klippe, doch zum Glück gibt es dort einen Ankerpunkt für euren Zugwerfer. Zieht euch hoch, brecht die Tür auf und nehmt das Objekt.

Hier findet ihr den fünften Flugschreiber © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 6: Stillsande

Und Halbzeit: Geht nun zur Reliktruine im Nordwesten von Glimmerwinkel und lauft anschließend weiter nach Nordwesten, bis ihr bei einem Lager und einem Schnellreisepunkt angelangt. Ganz in eurer Nähe könnt ihr nun einen Teil des Flugzeugs entdecken, das aus dem Sandmeer herausragt. Auch hier versperrt euch eine Metallblume den Weg. Zieht nun noch eine Kiste weg und nehmt den Flugschreiber.

© Sony Interactive Entertainment Auch in der Wüste von Nevada wartet ein Flugschreiber © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 7: Der Gedenkhain

Unser nächster Stopp ist der Gedenkhain, von dem aus ihr in Richtung Süden gehen müsst, bis ihr eine Brücke erreicht. Dort in der Nähe könnt ihr bereits Flugzeugüberreste erspähen. Klettert auf der linken Seite am Wrack nach oben und lasst euch auf den Boden fallen, wenn ihr eine Kiste sowie ein Triebwerk am Boden entdecken könnt. Von hier aus könnt ihr einen Ankerpunkt erreichen und euch so Zutritt zum Flugzeug verschaffen. Hebelt die Tür auf und ihr könnt die Black Box einsammeln.

Dieser Flugschreiber ist gleich um die Ecke des Gedenkhains © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 8: Salzbiss

Keine Müdigkeit vorschützen, es geht auf unserer „Horizon Forbidden West“-Reise weiter in den hohen Norden: Nach Salzbiss. Nachdem ihr den Ort betreten habt, haltet euch links und ihr erreicht dort einen Händler. Interessant wird es hinter seinem Stand, denn dort seht ihr ein Punkt, der für euren Zugwerfer gemacht ist. Klettert in den kleinen Schacht hinein und holt euch die Black Box.

Der achte Flugschreiber wartet direkt in Salzbiss auf euch © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 9: Der Regenpfad

Nun sind wir schon tief im Verbotenen Westen angelangt und zwar im ersten großen Waldgebiet. In diesem könnt ihr den Beute-Unternehmen Der Regenpfad finden. Von hier aus begebt ihr euch nach Norden und ihr solltet über das Flugzeugwrack stolpern.

© Sony Interactive Entertainment Von hier aus hinter dem Wrack links findet ihr die Batterie © Sony Interactive Entertainment

Nehmt euch allerdings vor Maschinen in diesem Areal in Acht! Auch diesmal benötigt ihr wieder eine Energiezelle. Um an diese zu gelangen, müsst ihr zunächst eine Metallblume zerlegen und dann zur euch gegenüberliegenden Seite gehen. Setzt hier die Batterie ein und holt euch den Flugschreiber.

Flugschreiber Nr. 10: Knochenbleiche-Kluft

Begebt euch nun in den nordwestlichsten Bereich der Berge am oberen Rand der „Horizon Forbidden West“-Karte. Solltet ihr Sonnenflügel noch nicht überbrücken können, macht euch auf einen harten Aufstieg gefasst. Begebt euch zunächst zum Unterschlupf um die Ecke, wo ihr eine Energiezelle findet. Nehmt diese mit zum vorderen Teil des einstigen Flugzeugs, das sich westlich von euch befindet. Setzt die Batterie bei der Tür ein und nehmt euch anschließend die nächste Black Box.

Dieser Flugschreiber ist in luftiger Höhe © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 11: Sitz der Wächter

Begebt euch von eurem eben gefundenen Unterschlupf in Richtung Süden bis ihr zu einem Berg inmitten des dichten Waldes gelangt. Hoch oben könnt ihr in diesem Bereich auf einer Wiese ein weiteres Flugzeugwrack finden. Im Inneren müsst ihr noch eine Kiste verschieben und schon gehört der Flugschreiber euch.

© Sony Interactive Entertainment Für diesen Flugschreiber empfehlen wir euch einen Sonnenflügel © Sony Interactive Entertainment

Flugschreiber Nr. 12: Insel der Türme

Finale! Reist auf der westlichsten Insel der Spielwelt nach Landfall und geht von dort aus weiter in westlicher Richtung zu einer kleinen Bucht. Von hier aus solltet ihr bereits einen Wasserfall sehen, auf dem das Flugzeug oben liegt. Ihr müsst einen kleinen Umweg nehmen, weil ihr leider am Wasserfall nicht gut entlangklettern könnt. Deshalb müsst ihr einen kleinen Umweg nehmen und außen rumgehen oder von einem Sonnenflügel aus von oben hinabgleiten. Sobald ihr oben angelangt seid, findet ihr die Black Box zwischen den Trümmern.

Hier findet ihr den letzten Flugschreiber © Sony Interactive Entertainment

Hier erhaltet ihr eure Belohnung:

Da ihr jetzt endlich alle 12 Flugschreiber eingesammelt habt, könnt ihr euch nun die eingangs bereits angesprochene Belohnung abholen. Dafür müsst ihr wieder zum Gedenkhain zurückreisen und zu Untalla gehen. Handelt zunächst mit ihr und tauscht die Flugschreiber gegen wertvolle Ressourcen ein. Danach müsst ihr nochmal mit ihr handeln und sie wird euch eure Belohnung geben: Die Flügel der Zehn, eine legendäre Sprengschleuder, mit der ihr in den Kämpfen ordentlich Schaden anrichten könnt.