Hogwarts Legacy: Shiny-Tierwesen fangen – So geht’s

Tierwesen spielen in Hogwarts Legacy eine wichtige Rolle: Wer sie fängt, kann sie im Vivarium halten und wertvolle Ressourcen von ihnen bekommen. Wenn ihr euch auf der Jagd nach Tierwesen rund um die Zauberschule von Harry Potter aber genau umschaut, dann wird euch bereits aufgefallen sein: Einige Tierwesen sehen anders aus als ihre direkten Verwandten.

Denn ähnlich wie in „Pokémon GO“ gibt es auch in „Hogwarts Legacy“ besondere Varianten der fangbaren Tiere, die von der Community gern als Shiny- oder Albino-Tierwesen bezeichnet werden. Wir erklären euch deshalb in unserem Guide, was es mit diesen Shiny-Tierwesen auf sich hat und wie ihr sie bekommt.

Shiny-Tierwesen in Hogwarts Legacy: Optisch anders, sonst identisch

Was sind Shiny-Tierwesen? Überall, wo es in der Spielwelt von Hogwarts Legacy die verschiedenen Tierwesen gibt, findet ihr mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auch die jeweilige Shiny-Variante. Diese besonderen Tierwesen erkennt ihr dann an der anderen, meist helleren oder weißen Fellfarbe und einem Stern neben ihrem Namen.

Selbst den ehrwürdigen Graphon könnt ihr in Hogwarts Legacy als Shiny-Variante antreffen. ©WarnerBros./Playcentral

Abgesehen von der anderen Optik gibt es bei den Shiny-Tierwesen aber keinerlei Besonderheiten. Sie bringen euch weder mehr Ressourcen ein, noch könnt ihr sie für mehr Geld als die normalen Tierwesen in Hogsmeade verkaufen.

Shiny-Tierwesen fangen und züchten

Wie fange ich Shiny-Tierwesen? Wenn ihr euch auf die Suche nach Shiny-Tierwesen machen wollt, müsst ihr vor allem eine Sache beachten: Ob ihr einem Shiny begegnet, ist rein zufällig.

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Tierwesen als Shiny-Version auftaucht, ist unbekannt. Allerdings gibt es einen Trick, mit dem ihr es euch einfacher machen könnt:

Begebt euch zu dem Bau des Tierwesens, das ihr als Shiny fangen möchtet (die Orte sind mit einem Pfotensymbol auf der Karte markiert). Fangt ein paar Tierwesen, die ihr dort findet und öffnet dann die Weltkarte, worüber ihr die Tageszeit wechselt. Speichert euren Spielstand und ladet ihn danach direkt wieder. Das Spiel lädt dann neue Tierwesen in den Bau, weil ihr vorher bereits einige gefangen habt. Jetzt habt ihr erneut die Chance, ein Shiny anzutreffen. Wiederholt diese Schritte, bis ihr ein Shiny findet.

Wenn ihr ein Shiny entdeckt habt, solltet ihr euch unsichtbar machen und anschließend an das Tierwesen heranschleichen. Wirkt jetzt Levioso, um es bewegungsunfähig zu machen. Jetzt könnt ihr es mithilfe des Nab-Sacks fangen. Beachtet dabei aber: Ihr müsst die zugehörige Aktionstaste bei Shinys häufiger drücken als bei normalen Tierwesen. Seid ihr dabei nicht schnell genug, kann es passieren, dass das Shiny wegrennt.

An Orten, die auf der Karte mit einem Pfotenabdruck markiert sind, findet ihr (Shiny-)Tierwesen. ©WarnerBros./Playcentral

Folgende Shiny-Tierwesen könnt ihr in „Hogwarts Legacy“ fangen:

Shiny Fwuuper (Farbe: Hellrosa)

Shiny Jobberknoll (Farbe: Hellgrau)

Shiny Mondkalb (Farbe: Weiß)

Shiny Thestral (Farbe: Hellsilber/-lila)

Shiny Einhorn (Farbe: Gold)

Shiny Knuddelmuff (Farbe: Gold)

Shiny Riesige Lila Kröte (Farbe: Hellrosa/Grau)

Shiny Diricawl (Farbe: Weiß-grau)

Shiny Kniesel (Farbe: Braun-gold)

Shiny Niffler (Farbe: Hellgrau)

Shiny Graphorn (Farbe: Hellgrau)

Der Phönix ist das einzige Tierwesen in „Hogwarts Legacy“, von dem es keine Shiny-Version gibt.

Wie funktioniert die Zucht mit Shiny-Tierwesen? Ihr könnt mit Shiny-Tierwesen ganz normal züchten. Dabei gilt: Je mehr Shinys an der Zucht beteiligt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nachkomme ebenfalls ein Shiny wird.

Zwei Shinys bringen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ein Shiny hervor, aber auch ein normales und ein Shiny-Tierwesen können ein Shiny zeugen. Selbst bei zwei normalen Tierwesen kann es passieren, dass ihr ein Shiny erhaltet.