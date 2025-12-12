Hogwarts Legacy jetzt kostenlos im Epic Games Store – Nur bis 18. Dezember!

Seit dem 11. Dezember 2025 kannst du dir Hogwarts Legacy komplett kostenlos im Epic Games Store sichern. Das Open-World-Rollenspiel, das im Harry-Potter-Universum angesiedelt ist, war mit über 34 Millionen verkauften Exemplaren und einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar das weltweit meistverkaufte Spiel des Jahres 2023. Damit ist es der bislang wohl größte Titel, den Epic je verschenkt hat.

Im Rahmen des diesjährigen Winter-Events gibt es bis zum 18. Dezember 2025 die Chance, Hogwarts Legacy kostenlos deiner Bibliothek hinzuzufügen. Danach ist der Titel nicht länger gratis verfügbar. Auch wenn das Spiel thematisch nichts mit den Game Awards 2025 zu tun hat, wurde es von Epic im Rahmen der TGA-Promotion als Überraschung enthüllt.

Die Bedeutung des Gratis-Angebots

Warum ist dieses Geschenk von Epic Games so bemerkenswert? Hogwarts Legacy war nicht nur ein kommerzieller Hit, sondern zog auch enorme Aufmerksamkeit auf sich – sowohl positiv als auch kritisch. Es setzte neue Maßstäbe für Singleplayer-Games auf Twitch und wurde zum erfolgreichsten Launch eines Warner-Bros.-Spiels überhaupt.

Dass ein Spiel mit einem Produktionsbudget von rund 150 Millionen Euro und solch einem kommerziellen Erfolg nun kostenlos angeboten wird, ist ein starkes Signal – sowohl an Fans als auch an die Konkurrenz. Epic beweist damit erneut, dass man bereit ist, in große Aktionen zu investieren, um Nutzer langfristig an die Plattform zu binden.

Ein Blick auf das Spiel

Was erwartet dich in Hogwarts Legacy? Du spielst eine selbst erstellte Figur, die im 19. Jahrhundert als Spätstarter in das fünfte Schuljahr von Hogwarts einsteigt. Auf dich wartet eine offene Welt, die neben dem berühmten Schloss auch Hogsmeade, die schottischen Highlands und viele verborgene Orte umfasst. Dabei lernst du Zauber, braust Tränke und entdeckst eine uralte Magie, die das Gleichgewicht der Zauberwelt bedroht.

Deine Reise wird von mehreren Begleitfiguren unterstützt, darunter Natsai Onai, Sebastian Sallow und Poppy Sweeting. Auch Professoren wie Eleazar Fig und Matilda Weasley spielen zentrale Rollen in der Geschichte. Als Gegenspieler treten unter anderem der rebellische Kobold Ranrok und der finstere Zauberer Victor Rookwood auf.

Technische Details und Versionen

Welche Plattformen werden unterstützt? Hogwarts Legacy erschien ursprünglich am 10. Februar 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Im Laufe des Jahres folgten Versionen für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und zuletzt im Juni 2025 auch für die Nintendo Switch 2. Die Version im Epic Games Store ist die PC-Version.

Das Spiel wurde für seine Welt, das Kampfsystem und den Detailreichtum gelobt, allerdings gab es auch Kritik an technischen Problemen und fehlender Innovation im Bereich der Open-World-Mechanik. Trotzdem erhielt Hogwarts Legacy zahlreiche Nominierungen, etwa bei den BAFTA Games Awards und den D.I.C.E. Awards.

Weitere Highlights der Epic-Games-Aktion

Was passiert nach dem 18. Dezember? Ab dem 18. Dezember startet Epics traditionelle Weihnachtsaktion mit täglich wechselnden Gratis-Spielen. Diese laufen im 24-Stunden-Takt, wobei jedes Spiel nur einen Tag lang kostenlos erhältlich ist. Der erste Titel dieser Reihe wird aktuell noch als „Mystery Game 2“ geführt.

Passend zur Feiertagsstimmung läuft außerdem der große Winter Sale bis zum 8. Januar 2026. Dort erwarten dich Rabatte von bis zu 75 Prozent sowie ein erhöhter Cashback-Bonus von 20 Prozent auf alle Käufe über das Epic-eigene Bezahlsystem. Ausgenommen sind Fortnite, Fall Guys und Rocket League – hier gilt der Bonus dauerhaft.

Deine Meinung ist gefragt

