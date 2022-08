Hogwarts Legacy: Neue Szene aus dem Harry Potter-Spiel zeigt Hippogreif

Hogwarts Legacy ist die große Hoffnung aller Fans des Harry Potter-Universums, die sich schon seit vielen Jahren eine gute Umsetzung der magischen Vorlage in Videospiel-Form wünschen. Während die Erwartungen mit jedem neuen Bild oder Trailer weiter wachsen, halten sich Warner Bros. und Avalanche Studios mit offiziellen Informationen weitestgehend zurück.

So warten wir immer noch auf das finale Releasedatum, immerhin soll der Titel noch 2022 erscheinen. In der Hinsicht scheint sich hinter der Kulissen aber aktuell einiges zu bewegen. Darüber hinaus ist jetzt ein neuer Ausschnitt aus dem Spiel aufgetaucht, der ein paar interessante Hinweise zum Gameplay liefert.

Hogwarts Legacy: Neue Szenen aufgetaucht

Bei dem kurzen Ausschnitt handelt es sich nicht um einen Trailer, sondern um eine Cut-Scene direkt aus dem Spiel. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die Szene spielt nachts und zeigt einen männlichen, selbsterstellten Protagonisten, der mit einer der Begleiterinnen von „Hogwarts Legacy“ unterwegs ist. Offenbar sind sie auf der Suche nach bestimmten Beweismitteln, als plötzlich drei Zauberer mit einem angeketteten Hippogreif durch eine große Tür kommen. Das Tierwesen wehrt sich nach Kräften und wird mit einigen Zaubersprüchen ruhig gestellt.

Dem Protagonisten entfährt ein erschrecktes „Highwing!“, was der Name des geflügelten Wesens sein dürfte. Zum Hintergrund: In den Harry Potter-Büchern und –Filmen gibt es ebenfalls einen prominenten Hippogreif, der den Namen Seidenschnabel oder auf englisch Buckbeak trägt. Hippogreife sind eine Mischung aus Adler und Pferd und können als fliegende Reittiere genutzt werden. Offenbar erwartet uns auch in „Hogwarts Legacy“ eine Verbindung mit einem solchen Tierwesen.

In der Folge trennen sich die beiden nächtlichen Rumtreiber, damit der Protagonist den Hippogreif befreien kann. Zum Schluss gibt es noch ein interessantes Detail zu entdecken. Die Hauptfigur sucht nämlich einen Weg aufs Dach, während die Tür versperrt ist und dreht sich dann zu ein paar Kisten, die vor einer Wand gestapelt sind.

Wenn ihr je ein Action-RPG gespielt habt, dürftet ihr wissen, was als nächstes kommt. Wir bekommen es zwar nicht zu sehen, aber es wird offenbar eine Klettermechanik in „Hogwarts Legacy“ geben. Wie häufig wir die einsetzen müssen ist aktuell aber genauso unklar, wie der Kontext der neuen Szene. Wir wissen nicht, ob es sich dabei um eine Haupt- oder Nebenmission handelt und zu welchem Zeitpunkt der Geschichte der Ausschnitt spielt.

Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass „Hogwarts Legacy“ noch immer richtig gut aussieht und Fans den Release für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S kaum erwarten können.