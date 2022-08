Hogwarts Legacy: Neue Informationen zum Harry Potter-Spiel aufgetaucht

Hogwarts Legacy ist wohl unbestritten einer der am heißesten erwarteten Titel 2022. Der Release des Action-RPGs, das im beliebten Harry Potter-Universum spielt, ist für Ende des Jahres angekündigt. Ein festes Datum gibt es aber bis heute nicht und manche Fans fürchten, dass das Spiel doch noch auf 2023 verschoben werden könnte.

Warner Bros. verhält sich in den letzten Wochen auffällig ruhig, was entweder als schlechtes Zeichen oder als Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung interpretiert wird. Solange es keine offiziellen Informationen gibt, suchen Fans überall nach Hinweisen. Vor kurzem ist einer davon möglicherweise über die verschiedenen Editionen des Spiels gestolpert. Eine verräterische Mail sorgt jetzt erneut für Aufsehen.

Hogwarts Legacy: Ankündigung könnte bevorstehen

Die Email wurde erneut auf Reddit geteilt. Weitere User*innen bestätigten, dass sie die selbe Nachricht bekommen haben. Es handelt sich um einen gewöhnlichen Newsletter von GameStop, der offenbar mehr Informationen preisgibt, als eigentlich geplant.

In der Vorschau der Mail wird eindeutig die Vorbestellung der Collector’s Edition von „Hogwarts Legacy“ beworben. In der eigentlichen Nachricht fehlt diese Information allerdings. Hierbei könnte es sich um einen einfachen Fehler handeln. Eventuell war ursprünglich geplant, „Hogwarts Legacy“ in den Newsletter zu integrieren, bevor man sich aber kurz vorher noch dagegen entschieden hat.

In den Kommentaren des Posts wird natürlich fleißig diskutiert. Einige geben an, die selbe Nachricht bekommen zu haben, während viele andere davon ausgehen, dass GameStop hier etwas wissen muss. Die logische Folgerung wäre demnach, dass eine offizielle Ankündigung der Collector’s Edition inklusive Releasetermin kurz bevorstehen könnte.

Ein Action-RPG in der Welt von Harry Potter

„Hogwarts Legacy“ erfüllt den Traum vieler Harry Potter-Fans, die vergeblich auf ihren Brief aus Hogwarts gewartet haben. Avalanche Studios und Warner Bros. entführen uns noch 2022 in die magische Schule für Hexerei und Zauberei. Als selbsterstellte Hauptfigur können wir das Schloss erkunden, unser Haus wählen und natürlich jede Menge Zaubersprüche lernen und einsetzen.

Die Geschichte ist im 18. Jahrhundert angesiedelt und dreht sich wohl um die in den Büchern immer wieder erwähnten Kobold-Aufstände. Neben der Schule dürfen Spieler*innen auch den kleinen Ort Hogsmeade, den verbotenen Wald und die weitere Umgebung erkunden. „Hogwarts Legacy“ soll für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.