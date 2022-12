Friendly Fire 8 startet bald. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt, um „Friendly Fire 7“ aus dem letzten Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Ein Rückblick-Video zeigt die Highlights von 2021.

Friendly Fire 7 im Rückblick: Die Highlights

Das ist Friendly Fire: Bei „Friendly Fire“ handelt es sich um eine Spendenveranstaltung. Jede Menge bekannte Streamer versammeln sich und machen gemeinsam einen Spendenmarathon, um möglichst viel Geld für einen guten Zweck zu sammeln.

Wer war letztes Jahr dabei? bei Friendly Fire 7 gab es mit Ubisoft und Far Cry 6 erneut einen Hauptsponsor. Nichtsdestotrotz wurden bei dem Charity-Stream natürlich auch wieder Livespenden der Zuschauer*innen gesammelt.

Mit von der Partie waren bei FF7:

So viel Geld kam zusammen: „Friendly Fire 7“ kann getrost als voller Erfolg gewertet werden. Insgesamt wurden 1.984.432 Euro für den guten Zweck gesammelt. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Hier seht ihr die Highlights: Passend zur baldigen Rückkehr des Events gibt es jetzt ein kurioses wie unterhaltsam anzuschauendes Video voller Highlights von „Friendly Fire 7“ aus dem letzten Jahr.

Da werden Kaltwachsstreifen abgezogen, überdimensionierte Uno-Karten auf den Tisch gehauen und vieles, vieles mehr. Nicht nur spaßig, wenn ihr letztes Jahr verpasst habt.

Friendly Fire 8 startet schon bald

Wann geht’s los? Es dauert nicht mehr lange: Die achte Ausgabe von „Friendly Fire“ wird am 3. Dezember um 15 Uhr eingeläutet. Eine Pre-Show findet bereits ab 14 Uhr statt. Das Ganze läuft dann wohl wieder ungefähr 12 Stunden.

Wo ihr Friendly Fire 8 gucken könnt, wer alles mitmacht, was euch sonst noch erwartet, welche Vereine dieses Mal unterstütz werden und wer als Hauptsponsor dabei ist, haben wir euch in dieser PlayCentral-Übersicht aufgeschrieben.

Was war euer Highlight von Friendly Fire 7? Schaut ihr euch am Samstag die neue Ausgabe an?