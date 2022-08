Herr der Ringe: neues Spiel bei Weta Workshop in Entwicklung

Nachdem das Franchise in den vergangenen Jahren ein wenig in den Hintergrund gerückt war, markiert 2022 für alle Fans des Herr der Ringe-Universums eine Art Rückkehr nach Mittelerde. Bei Daedelic entsteht aktuell mit The Lord of the Rings: Gollum ein Stealth-Abenteuer für alle Plattformen und im September wartet auf Amazon Prime Video die Serie Die Ringe der Macht.

Als wäre das noch nicht genug, hat Private Division nun ein weiteres Spiel im beliebten Kosmos von J.R.R. Tolkien angekündigt. Dieses entsteht in Zusammenarbeit mit Weta Workshop und befindet sich aktuell noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Die Partnerschaft und das Spiel wurden über Twitter angekündigt. Um welche Art von Spiel es sich dabei handelt, wird allerdings nicht genauer ausgeführt.

Auf ihrer Website geht das Team von Private Division allerdings näher darauf ein. So habe Weta Workshop, die eigentlich auf die Produktion von Film-Requisiten und Merchandise spezialisiert sind, 2014 eine eigene Gaming-Abteilung gegründet. Dort soll der neue Titel nun entstehen. Michael Worosz, der Chief Strategy Officer von Take-Two Interactive sagt dazu:

„Wir sind begeistert, mit Wētā Workshop zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu veröffentlichen, das in einem so außergewöhnlichen und gefeierten Universum spielt […] Die Herr der Ringe-IP ist die Heimat so vieler bemerkenswerter Geschichten, und niemand ist besser geeignet als das Team von Wētā Workshop, um ein unverwechselbares, neues Mittelerde-Spielerlebnis zu schaffen.”

Auch Amie Wolken, eine der führenden Personen von Weta Workshop, kommentierte die Ankündigung:

„Es ist ein Privileg, ein neues Spiel zu entwickeln, das in Mittelerde spielt, vor allem eines, das sich so sehr von dem unterscheidet, was Fans bisher gespielt haben […] Wir sind selbst Fans und freuen uns darauf, dass die Spieler Mittelerde auf eine Weise erkunden können, wie sie es noch nie zuvor getan haben, und dass wir neue Fans in die Magie von Der Herr der Ringe einführen können.”