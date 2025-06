Helldivers 2 reduziert Leviathan-Stärke – Neue Strategieoptionen für Spieler

Helldivers 2 hat ein neues Update erhalten, das sich besonders den übermächtigen Leviathanen widmet. Diese gewaltigen Gegner wurden von der Community oft als zu stark empfunden, und Arrowhead Game Studios hat nun auf das Feedback reagiert, um das Spiel ausgewogener zu gestalten. Neben der Anpassung der Leviathane bietet das Update auch diverse Fehlerbehebungen, die das Spielerlebnis weiter verbessern.

Was hat sich bei den Leviathanen geändert?

Welche Anpassungen wurden an den Leviathanen vorgenommen? Die Leviathane, die für viele eine Herausforderung darstellten, wurden in ihrer Stärke angepasst. Sie verursachen nun weniger Impulsschaden an Fahrzeugen und die Ragdoll-Effekte wurden entfernt. Zusätzlich wurde die Spawnrate reduziert, sodass du in einer Mission weniger von ihnen antriffst.

Ein weiteres wichtiges Update ist die Einführung einer zusätzlichen Verzögerung von einer Sekunde zwischen den Schüssen der Leviathane. Dies gibt dir mehr Zeit, um zu reagieren und strategisch vorzugehen. Außerdem können ihre Kanonen jetzt zerstört werden, was dir neue taktische Möglichkeiten eröffnet.

Zusätzliche Fehlerbehebungen und Anpassungen

Welche weiteren Verbesserungen bringt das Update? Neben den Anpassungen der Leviathane wurden auch verschiedene Bugs behoben. So gab es beispielsweise ein Problem, bei dem Waffen nach der Verwendung von Stims nicht mehr feuerten, insbesondere bei montierten Waffen. Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an.

Weitere Fehlerbehebungen betreffen die P-92 Warrant, deren Geschosse beim Abprallen nicht mehr durchdringen, sowie Textprobleme bei Wachhunden. Auch allgemeine Probleme wie das Verschwinden von Missionsgegenständen beim Einsteigen in Fahrzeuge und das unerwünschte Wechseln von Waffen während Chat-Interaktionen wurden adressiert.

Die vollständigen Patch-Notes im Überblick

Kategorie Details Waffen und Stratagems Fehler behoben, der das Feuern nach Stims bei montierten Waffen verhinderte. P-92 Warrant Geschosse dringen beim Abprallen nicht mehr durch. Textprobleme bei Wachhunden behoben. Gegner Leviathane verursachen weniger Impulsschaden, keine Ragdoll-Effekte mehr. Spawnrate reduziert, 1 Sekunde Verzögerung zwischen Schüssen, Kanonen sind zerstörbar. Verschiedenes Fehler beim Verschwinden von Missionsgegenständen in Fahrzeugen behoben. Probleme mit Chat-Interaktionen und Waffenwechseln bei montierten Waffen, Emotes und Siegesposen behoben. Probleme mit Waffenhaltungen und Nahkampfangriffen nach Verwendung von Stims oder Emotes behoben.

Das Helldivers 2 Update 1.003.104 zeigt, dass Arrowhead Game Studios kontinuierlich daran arbeitet, das Spielerlebnis zu verbessern. Die Anpassungen und Fehlerbehebungen sind ein Schritt in die richtige Richtung, um das Spiel für alle angenehmer zu machen.

Wie empfindest du die Änderungen bei Helldivers 2? Sind die Anpassungen der Leviathane gerechtfertigt oder hättest du dir noch weitere Verbesserungen gewünscht? Teile deine Meinung in den Kommentaren!