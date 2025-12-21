Helldivers 2 plant großes Update – Fahrzeuge bald strategisch nutzbar!

Helldivers 2 ist eines der erfolgreichsten Koop-Actionspiele des Jahres 2024, und auch 2025 bleibt es ein Dauerbrenner. Jetzt sorgt eine Aussage von Design Director Niklas Malmborg für Aufsehen: Die Entwickler von Arrowhead Game Studios planen offenbar eine deutliche Erweiterung des Fahrzeug-Gameplays – ein Wunsch, den viele Fans seit Release lautstark geäußert haben.

Bisher kamen Fahrzeuge in Helldivers 2 nur selten zum Einsatz. Zwar gab es mit dem Exosuit-Mech und dem Fast Recon Vehicle (FRV) bereits zwei Vehikeltypen, doch deren Einsatz war stark limitiert. Das soll sich nun ändern.

Fahrzeuge sollen eine größere Rolle spielen

Welche Pläne haben die Entwickler für Fahrzeuge? Laut Malmborg wird bei Arrowhead aktiv daran gearbeitet, das Fahrzeugsystem in Helldivers 2 auszubauen. In einem Interview sagte er:

„Wir haben Pläne. Wir schauen uns an, wie wir das Fahrzeug-Gameplay erweitern können. Die Leute erinnern sich daran, dass es im ersten Spiel viel mehr Fahrzeuge gab.“ Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit ist klar: Die Entwickler wollen mehr als nur kosmetische Verbesserungen. Es geht darum, Fahrzeuge sinnvoll und strategisch ins Gameplay zu integrieren. Zwar ging Malmborg nicht ins Detail, welche Fahrzeuge zurückkehren könnten, doch allein die Tatsache, dass er sich offen zu Experimenten äußert, ist ein starkes Signal an die Community.

Wiederbelebung alter Klassiker?

Kommen bekannte Fahrzeuge aus dem Vorgänger zurück? Im ersten Helldivers gab es eine Vielzahl an Fahrzeugen, darunter schwer gepanzerte Truppentransporter, mobile Geschützplattformen und verschiedene Mechs. Malmborg schloss nicht aus, dass einige davon ein Comeback feiern könnten – sofern sie sinnvoll ins Gameplay integriert werden können.

Die Fans wünschen sich vor allem mehr Langzeitnutzung. Bisher verschwinden Exosuits meist nach kurzer Zeit vom Schlachtfeld, da sie keine Möglichkeit zur Reparatur oder Nachladung bieten. Viele fordern daher ein Stratagem zur Wiederbewaffnung – ähnlich wie das Eagle Rearm.

Konkrete Ideen aus der Community

Was wünschen sich Fans konkret? In Foren und Kommentarsektionen kursieren zahlreiche Vorschläge für die Verbesserung des Fahrzeug-Gameplays. Hier eine Auswahl besonders häufig genannter Ideen:

Ein Reparatur-Stratagem, mit dem Mechs auf dem Schlachtfeld instand gesetzt werden können

Nachlade-Stationen für Exosuits, um ihre Einsatzzeit zu verlängern

Transportfahrzeuge für größere Teams oder Ressourcen

Mehr taktische Optionen wie mobile Geschützplattformen oder Drohnen-Fahrzeuge

Diese Vorschläge zeigen, wie groß das kreative Potenzial in der Community ist. Arrowhead scheint diese Begeisterung ernst zu nehmen – laut Malmborg sei das Interesse im Studio selbst ebenfalls hoch.

Ein Blick in die Zukunft von Helldivers 2

Was bedeutet das für kommende Updates? Helldivers 2 hat sich seit dem Launch am 8. Februar 2024 stark weiterentwickelt. Mit über 19 Millionen verkauften Einheiten gilt es als eines der besten Spiele des Jahres und wurde mehrfach ausgezeichnet. Der Release auf Xbox Series X/S im August 2025 brachte zudem frischen Wind in die Community.

Die Live-Service-Architektur des Spiels macht es möglich, neue Features flexibel zu integrieren. Ein erweiterter Fahrzeugeinsatz könnte also Teil eines größeren Updates im Jahr 2026 werden – vielleicht sogar in Verbindung mit neuen Fraktionen oder Missionstypen.

Spielt Fahrzeuge in Helldivers 2 mehr Bedeutung zu?

Warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt? Das aktuelle Gameplay von Helldivers 2 basiert auf koordinierten Einsätzen, bei denen Teamarbeit und taktisches Vorgehen entscheidend sind. Fahrzeuge könnten diese Dynamik noch weiter vertiefen – etwa durch neue Rollenverteilungen oder strategische Rückzugsoptionen.

Da der technische Zustand des Spiels sich durch regelmäßige Updates kontinuierlich verbessert und Arrowhead aktiv Feedback aus der Community integriert, stehen die Chancen gut, dass sich das Fahrzeug-Gameplay in naher Zukunft deutlich weiterentwickelt.

Was denkst du: Welche Fahrzeuge würdest du dir zurückwünschen oder was sollte deiner Meinung nach unbedingt Teil des überarbeiteten Systems sein? Schreib es uns in die Kommentare!