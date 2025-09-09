Helldivers 2 – Fans fordern sozialen Hub, Entwickler geben Ausblick auf Neues

Helldivers 2 hat seit seinem Release im Februar 2024 die Gaming-Community im Sturm erobert. Das Spiel, entwickelt von Arrowhead Game Studios, hat nicht nur kommerziellen Erfolg erzielt, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. Trotz des Erfolgs sehnen sich viele nach einem sozialen Hub, einem Feature, das bisher in Helldivers 2 fehlt.

Die Nachfrage nach einem sozialen Hub

Was wünschen sich die Fans von Helldivers 2? Viele Spieler wünschen sich eine zentrale soziale Anlaufstelle im Spiel, ähnlich wie der Turm in Destiny 2. Diese würde es ermöglichen, sich mit anderen Helldivern zu treffen, Erfolge zu präsentieren und gemeinsam Strategien zu planen. Bislang dient das Schiff, von dem aus Missionen gestartet werden, als eine Art Mini-Hub, was jedoch einigen nicht ausreicht.

Shams Jorjani, CEO von Arrowhead, hat kürzlich auf Discord auf Anfragen zu einem sozialen Hub geantwortet. Er bestätigte, dass ein solcher Hub auf der Feature-Liste für das nächste Spiel steht. Dies löste Spekulationen über einen möglichen dritten Teil der Helldivers-Serie aus, die Jorjani jedoch schnell zerschlug, indem er erklärte, dass das nächste Spiel nicht Helldivers 3 sein wird.

Die Zukunft von Helldivers

Wird es ein Helldivers 3 geben? Die Möglichkeit eines dritten Teils der Helldivers-Serie scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Helldivers 2 hat erst kürzlich seine Veröffentlichung auf Xbox Series X und S im August 2025 gefeiert und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Die kontinuierlichen Updates und Erweiterungen, die Arrowhead dem Spiel hinzufügt, lassen die Grenze zwischen Helldivers 2 und einem potenziellen Nachfolger verschwimmen.

Johan Pilestedt, der ehemalige CEO und jetzige Creative Director von Arrowhead, sprach Ende letzten Jahres darüber, wie sich Helldivers 2 zu Helldivers 3 entwickelt. Einige Fans scherzen bereits darüber, dass sie in sechs Jahren Helldivers 3 spielen könnten. Dennoch bleibt es spannend zu sehen, wie sich die Serie weiterentwickeln wird.

Arrowhead’s nächste Schritte

Was plant Arrowhead nach Helldivers 2? Während Helldivers 3 noch in den Sternen steht, arbeitet Arrowhead bereits an einem neuen Projekt, das nicht zur Helldivers-Serie gehören wird. Der Fokus des Studios liegt darauf, weiterhin innovative Spiele zu entwickeln, die sowohl Kritiker als auch Fans begeistern.

Arrowhead hat eine Geschichte von erfolgreichen Spielen, beginnend mit Magicka, das 2011 veröffentlicht wurde. Mit der Erfahrung und dem Erfolg im Rücken wird es interessant sein zu sehen, welches neue Abenteuer das Studio für die Gaming-Community bereithält.

Was meinst du? Freust du dich auf ein neues Spiel von Arrowhead, oder hoffst du auf einen baldigen Nachfolger von Helldivers 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!