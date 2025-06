HBO-Serie zu Harry Potter – Cillian Murphy als neuer Voldemort im Gespräch?

Die kommende HBO-Serie rund um Harry Potter sorgt bereits jetzt für viel Aufsehen, vor allem was die Neubesetzung ikonischer Charaktere betrifft. Eine der spannendsten Rollen ist zweifellos die des dunklen Lords Voldemort. Ralph Fiennes, der diese Rolle in fünf der acht Harry-Potter-Filme verkörperte, hat einigen guten Rat für den nächsten Schauspieler, der in seine Fußstapfen treten wird.

Praktische Tipps vom Original-Voldemort

Welche Ratschläge gibt Ralph Fiennes? Fiennes rät dem zukünftigen Voldemort-Darsteller, sich mit den langen, fließenden Roben vertraut zu machen, die für die Rolle charakteristisch sind. „Stelle sicher, dass du die langen, fließenden Roben handhaben kannst – und stolpere nicht über sie“, sagte Fiennes gegenüber Entertainment Tonight. „Übe deinen langen, fließenden Roben-Gang.“

Fiennes erinnerte sich auch an seine eigene Zeit im Kostüm während der Dreharbeiten zu Harry Potter und der Feuerkelch im Jahr 2005. Besonders die einteiligen Strumpfhosen mit Zwickel, die sich im Laufe des Drehtages immer weiter absenkten und unbequem wurden, blieben ihm in Erinnerung. „Also sagte ich, ich möchte einzelne Strumpfhosen wie ein Strumpfband“, scherzte er und fügte hinzu, dass er es genoss, die Stuntleute zu necken, indem er ihnen sein Strumpfband zeigte.

Spekulationen um die neue Besetzung

Wer könnte der nächste Voldemort werden? Noch ist kein neuer Schauspieler für die Rolle des Voldemort besetzt worden, aber Fiennes zeigte sich begeistert von einem Vorschlag der Fans: Cillian Murphy, bekannt aus 28 Days Later und Oppenheimer, wäre eine exzellente Wahl. „Cillian ist ein fantastischer Schauspieler“, sagte Fiennes kürzlich in der Show Watch What Happens Live. „Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian.“

Die Besetzung der HBO-Serie nimmt immer mehr Gestalt an. Die Hauptrollen des „Boy Who Lived“ (Dominic McLaughlin) und seiner besten Freunde Ron Weasley (Alastair Stout) und Hermine Granger (Arabella Stanton) stehen bereits fest, ebenso wie der Schulleiter von Hogwarts, Albus Dumbledore (John Lithgow), die Verwandlungsprofessorin Minerva McGonagall (Janet McTeer), der Zaubertrankmeister Severus Snape (Paapa Essiedu) und der Wildhüter Hagrid (Nick Frost).

Hinter den Kulissen der neuen Serie

Wer sind die kreativen Köpfe hinter der Serie? Die Serie wird von HBO als eine „treue Adaption“ der Harry-Potter-Bücher von Autorin und ausführender Produzentin J.K. Rowling beschrieben. Francesca Gardiner, bekannt für ihre Arbeit an Succession und His Dark Materials, ist als Showrunnerin und ausführende Produzentin tätig. Mark Mylod, der bereits für Game of Thrones und The Last of Us verantwortlich war, wird mehrere Episoden der Serie als ausführender Produzent leiten.

J.K. Rowling wird zusammen mit Neil Blair und Ruth Kenley-Letts über Rowlings Brontë Film und TV in Zusammenarbeit mit HBO und Warner Bros. Television als ausführende Produzentin tätig sein. David Heyman, der Oscar-nominierte Produzent der Harry-Potter-Filme, Barbie und Wonka, ist ebenfalls über seine Firma Heyday Films beteiligt. Die Premiere der HBO Harry Potter-Serie ist für 2026 auf HBO und HBO Max geplant.

