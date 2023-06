Haus des Geldes: Erster Trailer zum Prequel Berlin ab Dezember bei Netflix

Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

Im neuen Spin-off dürfen wir erstmals den eleganten wie überheblichen und eiskalten Dieb in seinen goldenen Jahre erleben, lange bevor er zur Crew des Professors gehörte. Die Handlung spielt in Paris und folgt Berlin, der es diesmal auf kostbare Juwelen abgesehen hat. Für einen seiner extravagantesten Raubzüge plant er, in einem der größten Auktionshäuser von Paris Diamanten im Wert von über 44 Millionen Euro wie durch Zauberhand verschwinden zu lassen.

