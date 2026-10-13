Haunted Chocolatier setzt stärker auf Action-RPG, Ausrüstung und Bosskämpfe

Eric Barone hat neue Details zu Haunted Chocolatier verraten und damit deutlicher denn je erklärt, wie sich sein nächstes Projekt von Stardew Valley unterscheiden soll. Obwohl erneut eine lebendige Stadt und ihre Bewohner eine wichtige Rolle spielen, rücken Abenteuer, Ausrüstung und Kämpfe wesentlich stärker in den Mittelpunkt.

Damit richtet sich Haunted Chocolatier besonders an Fans, die in Stardew Valley viel Zeit in den Minen verbringen. Neben gewöhnlichen Monstern sind sogar Bosskämpfe vorgesehen, während die eigene Spielfigur im Verlauf des Abenteuers neue Ausrüstung findet und zunehmend mächtiger wird.

Ein Action-RPG für Minenfans

Wie unterscheidet sich Haunted Chocolatier von Stardew Valley? Barone bezeichnet sein neues Werk weiterhin als Stadtspiel, ordnet es aber zugleich stärker als Action-RPG ein. Während Stardew Valley vor allem mit Landwirtschaft, Beziehungen und einem gemütlichen Landleben verbunden wird, soll der Nachfolger einen größeren Schwerpunkt auf Erkundung und Charakterfortschritt legen.

Es ist weiterhin das, was ich als Stadtspiel bezeichne. Allerdings ist es stärker ein Action-RPG. Der Schwerpunkt liegt mehr auf Abenteuern, dem Finden von Ausrüstung und dem Aufbau von Stärke. Es gibt Monster und Bosskämpfe. Das Spiel richtet sich an die Leute, die in Stardew Valley in die Minen gehen. Genau das mache ich selbst ehrlich gesagt auch.

Die Aussage bestätigt eine Richtung, die Barone bereits bei früheren Einblicken angedeutet hatte. Haunted Chocolatier übernimmt das Kampfsystem von Stardew Valley nicht einfach. Stattdessen entsteht es von Grund auf neu und soll verschiedene Herangehensweisen unterstützen. Gezeigt wurden beispielsweise Schilde, mit denen sich Angriffe blockieren und Gegner kurzzeitig betäuben lassen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der titelgebende Schokoladenladen zur Nebensache wird. Die grundlegende Spielschleife besteht weiterhin daraus, seltene Zutaten zu sammeln, Schokolade herzustellen und die fertigen Produkte im eigenen Geschäft zu verkaufen. Die Abenteuer könnten somit eng mit der Suche nach wertvollen Zutaten und besserer Ausrüstung verbunden sein.

Der Erfolgsdruck nach Stardew Valley

Warum nimmt die Entwicklung so viel Zeit in Anspruch? Der enorme Erfolg von Stardew Valley setzt Barone nach eigenen Angaben unter Druck. Bei seinem ersten Spiel gab es noch kein Millionenpublikum und keine gewaltigen Erwartungen. Bei Haunted Chocolatier weiß der Entwickler dagegen, dass beinahe jede kreative Entscheidung genau beobachtet wird und einen Teil der Community enttäuschen könnte.

Ich habe damit zu kämpfen, weil ich das Gefühl zurückgewinnen möchte, das ich während der Entwicklung von Stardew Valley hatte. Damals gab es kein Publikum und keinen Maßstab. Jetzt schauen alle zu und wenn ich bestimmte Dinge nicht auf eine bestimmte Weise umsetze, könnte ich Millionen Menschen enttäuschen.

Trotz dieser Belastung arbeitet Barone weiterhin allein an Haunted Chocolatier. Unfertige Inhalte möchte er möglichst selten präsentieren, da viele Systeme während der Entwicklung noch verändert werden können. Zuletzt beschäftigte er sich intensiv mit dem Rezeptbuch und den unterschiedlichen Möglichkeiten, Schokolade herzustellen.

Geduld bis zur vollständigen Veröffentlichung

Wann erscheint Haunted Chocolatier? Ein Veröffentlichungstermin oder ein konkretes Release-Zeitfenster steht weiterhin nicht fest. Sicher bestätigt ist bislang lediglich eine PC-Version. Umsetzungen für weitere große Plattformen sind beabsichtigt, sollen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt konkretisiert werden.

Early Access, Vorbestellungen oder Crowdfunding sind ebenfalls nicht geplant. Barone möchte Haunted Chocolatier erst veröffentlichen, wenn es vollständig fertig ist und seinen eigenen Qualitätsansprüchen genügt. Das Projekt befindet sich weiterhin aktiv in Entwicklung und machte laut seinem letzten offiziellen Statusbericht vom 30. August 2026 gute Fortschritte.

Für Fans der Minen aus Stardew Valley dürfte die neue Ausrichtung eine spannende Nachricht sein. Wer dagegen hauptsächlich auf ein weiteres gemütliches Landwirtschaftsspiel gehofft hat, sollte sich darauf einstellen, dass Haunted Chocolatier deutlich abenteuerlicher und kampfbetonter ausfällt. Freut ihr euch auf Monster und Bosskämpfe oder interessiert euch der Schokoladenladen mehr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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