Harvestella, der bemerkenswerte Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy, erscheint noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch und den PC. Falls ihr euch bereits sicher seid, dass ihr das Spiel kaufen möchtet, oder noch hadert, könnte euch dieser Preorder-Guide weiterhelfen.

Das Spiel befindet sich ab sofort im Vorverkauf, bei einigen Onlineshops könnt ihr euch jetzt eine Kopie vorab sichern, sodass es am Releasetag zu euch nach Hause geschickt wird und ihr rechtzeitig loszocken könnt.

Diese Onlineshops bieten das Game bereits an. Hier könnt ihr es vorbestellen!

Was ist Harvestella für ein Spiel?

Denn neben der Erkundung der Welt steht das Bewirtschaften von Feldern auf den Plan, während wir mit den hiesigen Anwohnern Freundschaft schließen.

Und das kommt dir irgendwie bekannt vor? Vieles erinnert in „Harvestella“ tatsächlich an die Farming-Simulation „Stardew Valley“. Doch das Spiel ist von Square Enix und so gibt es zeitgleich Einflüsse von einem Final Fantasy.

Deshalb kommt „Harvestella“ mit einem rasanten Kampfsystem daher, das uns durch die Story begleitet. Und der Kern der Geschichte handelt von einer mysteriösen, fünften Jahreszeit – die sogenannte „Silentium“-Zeit.

Doch sie ist nicht ganz so schön wie der wohlige Herbst, der weiße Winter, der frische Frühling oder gar die sonnige Sommerzeit. Sie wird nicht ohne Grund als Jahreszeit des Todes bezeichnet. Hier solltet ihr Vorsicht walten lassen! Aber seht am besten selbst.

Nur woher kommt diese Jahreszeit und was ist das Geheimnis dahinter? Das gilt es in „Harvestella“ aufzudecken, während wir uns an den wechselnden Jahreszeiten und den damit einhergehenden, sich verändernden Gebieten erfreuen.

Möchtest du mehr über den Ursprung der Welt und die Wahrheit über die Katastrophe herausfinden?

Dann solltest du „Harvestella“ auf keinen Fall verpassen! „Harvestella“ erscheint am 4. November 2022 für die Nintendo Switch und für den PC via Steam.