Harry Potter und das verwunschene Kind – Warum Fans den Kanon infrage stellen

Harry Potter und das verwunschene Kind sorgt für hitzige Diskussionen unter den Fans der Zaubererwelt. Viele sind der Meinung, dass dieses Werk nicht als Teil des offiziellen Kanons betrachtet werden sollte. Die Unzufriedenheit rührt vor allem daher, dass das Bühnenstück viele etablierte Regeln der magischen Welt bricht, ohne der Geschichte nennenswerte neue Tiefe zu verleihen.

Das Stück wurde von Jack Thorne geschrieben und basiert auf einer Originalstory von Thorne, John Tiffany und J.K. Rowling. Rowling selbst betrachtet es offenbar als kanonisch, doch zahlreiche Fans stimmen dem nicht zu. Insbesondere auf Plattformen wie Reddit wird heftig über die Fehlerhaftigkeit des Stücks diskutiert.

Die Geschichte von Albus und Scorpius

Was passiert in der Handlung von Harry Potter und das verwunschene Kind? Die Handlung setzt direkt nach dem letzten Roman an, 19 Jahre nach den Hauptereignissen der Saga. Im Zentrum steht Harrys zweiter Sohn, Albus Severus Potter, der in Slytherin eingestuft wird. Dies sorgt für Spannungen zwischen ihm und seinem Vater und veranlasst Albus, in den folgenden Jahren zu rebellieren.

Ein neues magisches Objekt, ein Prototyp eines mächtigeren Zeitumkehrers, wird eingeführt. Während die ursprünglichen Zeitumkehrer in der Welt von Harry Potter Reisen in die Vergangenheit ermöglichten, ohne die Geschichte zu verändern, kann dieser Prototyp die Vergangenheit tatsächlich beeinflussen. Albus und sein Freund Scorpius Malfoy stehlen den Zeitumkehrer, um den Tod von Cedric Diggory zu verhindern, was zu einer alternativen Zukunft führt, in der Voldemort gesiegt hat.

Kontroverse um den Zeitreise-Plot

Warum lehnen Fans die Zeitreise-Elemente ab? Die Zeitreise ist ein zentraler Kritikpunkt der Fans, da sie die ursprüngliche Logik der Zeitumkehrer bricht. Bereits in den Büchern wurden die Zeitumkehrer von Rowling nach kurzer Einführung wieder fallen gelassen, da sie zu viele Komplikationen in der Handlung verursachten. Fans finden die Logik hinter den historischen Änderungen anstrengend und wenig überzeugend.

Ein weiterer umstrittener Punkt ist die Einführung von Voldemorts Tochter, Delphi. Die Enthüllung, dass Voldemort und Bellatrix Lestrange ein Kind hatten, verärgert viele Fans, da es ihre Beziehung in den Hauptbüchern in einem neuen, erzwungenen Licht erscheinen lässt.

Die Zukunft des verwunschenen Kindes

Wird Harry Potter und das verwunschene Kind verfilmt? Während J.K. Rowling und Warner Bros. Entertainment das Stück als kanonisch betrachten, bleibt eine Verfilmung des Stücks hypothetisch. Die Filmrechte wurden zwar erworben, jedoch existiert das Stück bisher nur als Theaterstück oder in gedruckter Form.

Die Diskussionen um die Kanonizität von Harry Potter und das verwunschene Kind zeigen, wie wichtig den Fans die Einhaltung der etablierten Regeln und Logik innerhalb der Zaubererwelt ist. Die Frage bleibt, wie sich die Zukunft des Harry Potter-Universums entwickeln wird und ob das verwunschene Kind jemals seinen Weg auf die Leinwand findet.

Was denkst du über Harry Potter und das verwunschene Kind? Sollte es als Kanon betrachtet werden oder nicht? Teile deine Meinung in den Kommentaren!