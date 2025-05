Harry Potter TV-Serie – Überraschende neue Fotos des Ligusterweg-Sets aufgetaucht

Die Vorfreude auf die neue Harry Potter-TV-Serie steigt, und kürzlich aufgetauchte Fotos könnten einen überraschenden Einblick in die geplante Kulisse geben. Die Bilder zeigen den Bau eines kleinen Häuserclusters, das möglicherweise die berüchtigte Ligusterweg-Darstellung sein könnte. Dieser Ort ist bekannt als das Zuhause von Harrys Muggel-Familie, den Dursleys.

Obwohl diese Bilder unter Harry Potter-Fans in den sozialen Medien kursieren, gibt es bisher keine offizielle Bestätigung der Echtheit. Der Bau ist zudem noch nicht abgeschlossen. Die Hauptkritik vieler Fans richtet sich gegen die hohen Kosten, die mit der Errichtung dieses Sets verbunden sind, insbesondere da der Ligusterweg nur einen kleinen Teil der Geschichte ausmacht.

Warum wird ein eigenes Set für den Ligusterweg gebaut?

Was macht den Ligusterweg für die Serie so bedeutend? Trotz der kurzen Szenen im Film ist der Ligusterweg ein ikonischer Ort in der Harry Potter-Reihe. Für die TV-Serie, die laut HBO den Büchern treuer bleiben soll, könnte der Ligusterweg eine größere Rolle spielen. Diese Entscheidung wird von einigen Fans jedoch kritisch betrachtet, da sie die Notwendigkeit eines solch aufwendigen Sets in Frage stellen.

Der angebliche Ligusterweg besteht aus neun eng beieinander liegenden Häusern, die von Gerüsten, Bauwagen und Baumaterialien umgeben sind. Er liegt an einer abgeschiedenen Sackgasse, die abrupt in einem Feldweg endet. Die Gleichförmigkeit der Nachbarschaft passt perfekt zur Beschreibung des Zuhauses der Dursleys und ähnelt auch dem im Film verwendeten Set.

Was bedeutet diese Investition für die Serie?

Wie rechtfertigt die Produktion die hohen Kosten? Laut Quellen ist der Bau des Sets eine strategische Investition. Warner Bros. plant, die Serie über mehrere Jahre hinweg zu produzieren, und sieht in der Errichtung dieser Infrastruktur einen langfristigen Vorteil. Es bietet nicht nur die Kulisse für die Serie, sondern auch die notwendigen Einrichtungen für die große Besetzung und Crew.

Ein Sprecher erklärte:

„Warner Bros. machen eine enorme Verpflichtung gegenüber der neuen TV-Show und planen, über das nächste Jahrzehnt hinweg mehrere lange Serien zu produzieren. Daher sehen sie die hohe Anfangsinvestition in den Bau dieser Infrastruktur als lohnenswert an, da sie sich langfristig auszahlen wird.“

Was erwarten Fans von der Serie?

Wird Hogwarts im Mittelpunkt stehen? Trotz der Aufregung um den Ligusterweg sind die Fans vor allem darauf gespannt, Hogwarts in der Serie zu sehen. Die Frage, ob die Serie rechtzeitig für die geplante Veröffentlichung im Jahr 2026 fertiggestellt werden kann, bleibt bestehen. Bisher sind nur wenige Details bekannt, und HBO hält sich mit Informationen zurück.

Der Bau des Sets zeigt, wie ernst die Produzenten die Umsetzung der Serie nehmen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Investition auf die endgültige Produktion auswirken wird. Was denkst du? Ist der Bau eines eigenen Sets für den Ligusterweg gerechtfertigt oder hätte man bestehende Locations nutzen sollen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!