Guillermo del Torro und Netflix verfilmen Frankenstein neu – Diese Stars sind dabei

Die Partnerschaft von Horror-Ikone Guillermo del Torro und Netflix trug mit der erfolgreichen Serienanthologie Cabinet of Curiosities im letzten Jahr erste Früchte. Zudem erhielt del Torros Version von „Pinocchio“ unlängst einen Oscar für den besten Animationsfilm. Grund genug für den Streamingdienst dem Kult-Regisseur einen langgehegten Traum zu erfüllen.

Guillermo del Torros Version von „Frankenstein“ kommt zu Netflix

Wie del Torro, der mit „Pans Labyrinth“ 2006 seinen Durchbruch feierte, in der Vergangenheit mehrfach verraten hat, träumt er schon seit seiner Kindheit davon, eine eigene Version von Mary Shelleys Klassiker „Frankenstein“ umzusetzen.

Vor mehr als zehn Jahren bot sich ihm diese Gelegenheit bereits, doch wurde das Projekt bei Universal letztlich auf Eis gelegt. Die erste Verfilmung von 1931 ist längst ein Klassiker der Filmgeschichte und wird ebenfalls von Universal vertrieben.

Der Film von 1931 prägte das Bild von Frankensteins Monster. © Universal

Laut Deadline, soll del Torro derzeit am Drehbuch zu seiner Version des Schauerromans arbeiten und sich zudem mit einigen Schauspieler*innen in Verhandlungsgesprächen befinden. Da sich das Projekt jedoch noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet, ist noch nichts final.

Diese Schauspieler*innen sollen in del Torros „Frankenstein“ dabei sein

Wie das Branchenmagazin ebenfalls verraten hat, sollen die ersten drei Rollen von zwei Marvel-Stars und einer aktuellen Horror-Ikone besetzt werden. Schon länger im Gespräch soll Oscar Issac (Moon Knight, Star Wars) sein.

Zudem soll „Spider Man“-Star Andrew Garfield mit von der Partie sein, ebenso wie Mia Goth, die dank Filmen wie „Pearl“, „X“ und jüngst „Infinity Pool“ als absoluter Shooting-Star des Horrors gilt.

Auch die letzte Verfilmung des „Frankenstein“-Stoffs durch 20th Century Studios war hochkarätig besetzt. In „Victor Frankenstein – Genie und Wahnsinn“ (2015) ist James McAvoy (der junge Professor X in „X-Men“ oder aktuell bei WOW als Lord Asriel in „His Dark Materials“) als Viktor Frankenstein und Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe als Igor bei Disney Plus zu sehen.

Welche Rollen nun Isaac, Garfield und Goth im neuaufgelegten Grusel-Klassiker genau übernehmen sollen, ist noch unklar. Denkbar wäre jedoch, dass Isaac den guten Doktor verkörpert und Garfield dessen rechte Hand Igor (diese Figur gibt es im Original von Mary Shelley übrigens nicht).

Goth könnte indes für Rolle von Frankensteins Angetrauter Elisabeth vorgesehen sein. Vielleicht kommt aber auch alles ganz anders. Welchen Ansatz del Torro verfolgt; ob die Geschichte vor einem historischen Setting oder in der Moderne spielt und wann wir in den Genuss der neuen Kreation des „Master of Horror“ kommen? Wir bleiben dran!