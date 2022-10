Der preisgekrönte Guillermo del Toro und Spezialist für Fantasie- und Gruselgeschichten hat passend zu Halloween eine neue Horrorserie für Netflix gedreht: Im Kabinett der Kuriositäten sammelt der renommierte Filmemacher von „Pans Labyrinth“ und „Shape of Water“ eine Sammlung an Horror- und Gruselgeschichten mit bekannter Besetzung.

In einer Story spielt etwa Walking Dead-Star Andrew Lincoln mit. Wir zeigen euch, auf welche Folgen wir uns auch noch freuen dürfen.

Wann geht es mit Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities weiter?

Netflix zeigt Guillermo del Toro’s Cabinet Of Curiosities seit dem 25. Oktober auf dem Streamingdienst. Die Horror-Anthology umfasst 8 Episoden mit je einer eigenen in sich abgeschlossenen Geschichte, basierend auf verschiedenen Gruselvorlagen.

Die einzelnen Episoden werden jedoch nicht alle auf einmal veröffentlicht, sondern erscheinen bis zum 28. Oktober mit täglich zwei neuen Episode um 9.00 Uhr. Eine Liste aller Folgen mit den Terminen haben wir hier für euch aufgelistet.

Cabinet of Curiosities: Alle Episoden im Überblick

Folge 1: „Los 36“ am Dienstag, 25. Oktober

Folge 2: „Friedhofsratten“ am Dienstag, 25. Oktober

Folge 3: „Die Autopsie“ am Mittwoch, 26. Oktober

Folge 4: „Das Äußere“ am Mittwoch, 26. Oktober

Folge 5: „Pickmanns Modell“ am Donnerstag, 27. Oktober

Folge 6: „Träume im Hexenhaus“ am Donnerstag, 27. Oktober

Folge 7: „Die Besichtigung“ am Freitag, 28. Oktober

Folge 8: „Das Rauschen“ am Freitag, 28. Oktober

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Besetzung mit „Harry Potter“-Star Rupert Grint

Die Besetzung der einzelnen in sich abgeschlossenen Horror- und Gruselgeschichten konnte Del Torro eine ansehnliche Riege an bekannten und beliebten Darstellern vereinen.

Als Vorlage für die vielen Geschichten dienten dem Filmemacher neben seinen eigenen Ideen auch Storys bekannter Horror-Autoren wie H. P. Lovecraft.

So dürfen wir etwa in „Das Rauschen“ Andrew Lincoln aus der Zombieserie „The Walking Dead“ sehen, neben F. Murray Abraham („Amadeus“), Peter Weller („RoboCop“), Dan Stevens („Legion“), Ben Barnes („Shadow And Bone“), Rupert Grint („Harry Potter“) und Sofia Boutella („Die Mumie“) in den weiteren Episoden.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen