GTA VI übertrifft alle: Enthüllt mit 6,4 Mio. Suchanfragen in einem Jahr

Grand Theft Auto VI ist zweifellos eines der am meisten erwarteten Videospiele, und eine neue Studie von Uswitch zeigt, dass es sich bereits weit von der Konkurrenz abhebt. Trotz der Tatsache, dass GTA VI erst am 26. Mai 2026 erscheinen soll, hat das Spiel in den letzten zwölf Monaten über 6,4 Millionen Online-Suchanfragen gesammelt. Ein Großteil dieses Interesses konzentriert sich auf das Veröffentlichungsdatum, das im Mai dieses Jahres bekannt gegeben wurde und allein 2.176.000 Suchanfragen ausmachte.

Uswitch analysierte Daten von Google und anderen Quellen, um einen zukunftsorientierten Bericht über Videospiele zu veröffentlichen. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von September 2024 bis August 2025 und die Ergebnisse waren im September 2025 aktuell. Der zweite Platz in der Rangliste ging an Battlefield 6 mit rund 902.600 Suchanfragen in diesem Jahr. Allerdings wurde Battlefield 6 erst diesen Sommer angekündigt und enthüllt.

Die Einzigartigkeit von GTA VI

Was macht GTA VI so besonders? Im Gegensatz zu vielen anderen Titeln, die 2025 erscheinen, hat GTA VI einen unvergleichlichen Hype erzeugt, der bereits 2022 mit der Ankündigung seiner Entwicklung begann. Rockstar Games bestätigte zu dieser Zeit, dass die Entwicklung gut voranschreitet, und das Spiel wurde im Dezember 2023 offiziell vorgestellt.

Die offene Welt von GTA VI ist im fiktiven US-Bundesstaat Leonida angesiedelt, der stark an Florida angelehnt ist. Spieler können die weitläufige Umgebung von Vice City, Grassrivers und den Leonida Keys erkunden. Die Geschichte folgt dem kriminellen Duo Jason Duval und Lucia Caminos, die in eine Verschwörung verwickelt werden. Diese einzigartige Erzählweise und die detaillierte Spielwelt tragen massiv zur Vorfreude auf das Spiel bei.

Battlefield 6 im Vergleich

Wie schneidet Battlefield 6 im Vergleich ab? Während Battlefield 6 ebenfalls auf großes Interesse stößt, stehen die Fakten im Vergleich zu GTA VI etwas im Schatten. Mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum am 10. Oktober 2025 und einem Entwicklungsbudget von über 400 Millionen Euro ist Battlefield 6 eines der teuersten Spiele in der Entwicklungsgeschichte.

Battlefield 6 bietet eine Einzelspieler-Kampagne, die in den Jahren 2027 bis 2028 spielt, sowie einen umfangreichen Mehrspielermodus mit neuen und zurückkehrenden Spielmodi. Die vier Charakterklassen – Assault, Engineer, Support und Recon – bieten unterschiedliche Spielstile. Die „Kinesthetic Combat System“ genannte Bewegungsmechanik und die zerstörbare Umgebung sind weitere Highlights des Spiels.

Die Zukunft der Videospiele

Welche Auswirkungen könnte die Veröffentlichung von GTA VI haben? Rockstar Games hat angekündigt, dass der Start von GTA VI das größte Ereignis in der Geschichte der Spieleveröffentlichungen sein wird. Ein Datenunternehmen behauptet sogar, dass GTA VI die Konsolenlandschaft „umgestalten“ wird. Diese Prognosen spiegeln die hohe Erwartungshaltung und den enormen Einfluss wider, den das Spiel auf die Branche haben könnte.

Die Vorfreude auf GTA VI wird durch die Tatsache verstärkt, dass das Spiel im letzten Jahr den Game Award als „Most Anticipated Game“ gewonnen hat. Auch in diesem Jahr könnte es diesen Titel erneut gewinnen, wenn die Game Awards in zwei Monaten stattfinden. Die große Frage bleibt, ob es GTA VI gelingen wird, die Erwartungen zu übertreffen und die Spieler zu begeistern.

Was denkst du über die bevorstehende Veröffentlichung von GTA VI und Battlefield 6? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!