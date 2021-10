Am 11. November erscheint Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition offiziell im Handel für PlayStation, Xbox, PC sowie Nintendo Switch. Somit wird dies die allererste Möglichkeit für die Switch-User, ein 3D-GTA auf einer Nintendo-Konsole zu zocken – genauer gesagt sogar drei auf einmal. Die Trilogie umfasst die drei Klassiker GTA 3, Vice City und San Andreas.

Auf der Nintendo Switch bieten die drei Games sogar exklusive Vorteile und Features, die die anderen Spielversionen nicht besitzen. Wir stellen sie euch kurz vor.

Überall spielen

Es ist die Natur der Nintendo Switch, dass ihr die Konsole mitnehmen und überall spielen könnt, wo ihr wollt – ob nun am großen Fernseher oder auf der Toilette im Handheld-Modus. Dementsprechend könnt ihr die drei „GTA“-Klassiker überall „on the go“ zocken, was bei der PlayStation- und Xbox-Version natürlich nicht geht.

Gyrosensor-Steuerung

Exklusiv auf der Nintendo Switch könnt ihr die Gyrosteuerung bei der „GTA Trilogy“ benutzen. Ihr zielt mit euer Waffe also mit dem Schwenken der Konsole selbst, der Joy-Con oder des Pro-Controllers. Diese implementierte Bewegungssteuerung ermöglicht es euch, ganz immersiv und intuitiv zu zielen. Ihr müsst diese Steuerungsart aber nicht unbedingt benutzen, sie wird euch wahlweise angeboten. Wenn ihr lieber nur mit Tasten und Sticks spielen wollt, dann ist das auch möglich.

Übrigens wurde das Zielverhalten in der Definitive Edition verbessert und orientiert sich an GTA V. Dadurch spielt sie die Neuauflage wesentlich geschmeidiger und nicht mehr so klobig wie im Original.

GTA Trilogy Remaster: Alle Verbesserungen in der Übersicht

Touchscreen-Unterstützung

Ebenfalls nur in der Nintendo Switch-Version vorhanden ist die Touchscreen-Unterstützung. Zockt ihr mit der Switch im Handheldmodus könnt ihr auf dem Touchscreen Kamera-Zooms und -Schwenks ausführen und durch die Menüs navigieren.

Falls euch alle Verbesserungen der GTA Trilogy interessieren, dann schaut gerne in unseren Übersichtsartikel dazu!