GTA Online: So verdient ihr euch jetzt ganz einfach 500.000 GTA-Dollar als Bonus

Entwickler Rockstar Games hat die Stunt Week in GTA Online eingeleitet und feiert damit Stunts in allen Formen und Größen. Während ihr in dem Modus Landezone dreifache GTA$ und RP erhaltet, winken für alle Fallschirmmissionen, Biker-Verkäufe sowie Club-Aufträge und -Herausforderungen doppelte Boni sowie der freischaltbare Bigness-Jackal-Pullover.

„In dieser Woche feiert GTA Online die Adrenalin-Junkies, die sowohl der Schwerkraft als auch dem Tod trotzen – egal ob an der Startlinie oder abseits der Strecke. Mit einem Fallschirm aus großer Höhe abzuspringen oder ein Fahrzeug über so viele lokale Sehenswürdigkeiten wie möglich zu katapultieren, während LSPD-Streifenwagen bei der Verfolgung ineinanderkrachen, ist schon an sich eine Belohnung, aber ein ordentlicher Zahltag hat auch noch niemandem geschadet.“

Monster-Stunt-Boni: Holt euch 500.000 GTA-Dollar

Möchtet ihr für recht wenig Aufwand gleich einen ganzen Batzen an GTA-Dollar absahnen, dann empfehlen wir euch unbedingt an dem aktuellen Monster-Stunt-Boni zu versuchen. Wenn ihr in dieser Woche fünf beliebige Monster-Stunts absolviert, bekommt ihr einen Bonus in Höhe von 500.000 GTA-Dollar, der bis spätestens den 14. April auf eurem Konto bei der Maze Bank eintrifft.

Seid ihr euch nicht sicher, an welchen Stellen auf der Karte von Los Santos und Blaine County ihr Monster-Stunts absolvieren könnt, werft einen Blick auf die unterhalb eingebundene Karte. Hier hat ein Reddit-Nutzer alle Orte markiert, an denen er in „GTA Online“ erfolgreich einen solchen Stunt absolvieren konnte.

Ebenfalls eine gute Hilfe ist das Video „All 50 Stunt Jumps“ von dem YouTuber Beeman999.

Das Preisfahrzeug der Woche: Itali RSX

Mit einem glücklichen Händchen beim Drehen des Glücksrads in der Lobby des Casinos von Los Santos gewinnt ihr das neue Preisfahrzeug der Woche. Dabei handelt es sich um den luxuriösen Sportwagen Itali RSX.

© Rockstar Games

Rabatte in GTA Online

In dieser Woche profitieren Spieler von „GTA Online“ von Rabatten zahlreichen Rabatten – unter anderem auf Immobilien wie Garagen und Hangars, mit denen ihr eure Fahrzeugsammlung auf ein anderes Level bringen könnt, und auf eine Reihe von Fahrzeugen, um euch auf verschiedenste Weise in die Lüfte zu erheben, egal, ob in einem Helikopter oder einem Hypercar, das gebaut wurde, um mit Höchstgeschwindigkeit vom Seitenstreifen eines Highways abzufliegen.

40 % RABATT auf

Alle Garagen

Alle Hangars und zugehörige Anpassungen und Erweiterungen

Grotti Visione

Invetero Coquette D10

Nagasaki Outlaw

Karin Sultan Classic

Dinka Sugoi

Buckingham Maverick

Buckingham Howard NX-25

Western Company Annihilator Stealth

Buckingham Vestra

Buckingham Valkyrie

Western Company Cargobob

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Alle, die „GTA Online“ spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 80 Prozent auf den Annis Savestra, 35 Prozent auf den Vapid Slamtruck und 40 Prozent auf das Motorrad Maibatsu Manchez Scout.