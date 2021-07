GTA Online Unabhängigkeitstag 2021: Diese Boni & Geschenke gibt es zur Feier

Am 4. Juli wird in den USA jedes Jahr der Unabhängigkeitstag (Independence Day) gefeiert. Passend dazu gibt es auch in GTA Online eine Feier: Spieler*innen dürfen sich unter anderem auf patriotische Goodies zum halben Preis, dreifache GTA-Boni sowie verschiedene Geschenke freuen.

Dreifache GTA$ und RP gibt es für Schatztruhen auf der Insel Cayo Perico sowie für Pakete auf dem Meeresgrund vor der Küste von Los Santos und Blaine County. Dreifache Belohnungen winken außerdem für Besitzer*innen einer mobilen Kommandozentrale. Alle mobilen Optionen bringen aktuell dreimal so viel Geld und RP wie gewöhnlich, genau wie der Modus Stockpile.

BCTR-T-Shirt kostenlos sichern: Spielt ihr in dieser Woche „GTA Online“, erhaltet ihr kostenlos das BCTR-T-Shirt. Eine Belohnung gibt es in dieser Woche auch für das Auffinden und Sicherstellen der richtigen Fracht in Form eines Pißwasser, Benedict, Patriot- oder Supa Wet-Bierhelms oder dem Freudenstatue-T-Shirt.

Das Podiumsfahrzeug der Woche in GTA Online

Natürlich solltet ihr auch in dieser Woche nicht den täglichen Gang in die Lobby des örtlichen Casinos von Los Santos vergessen. Dreht hier einmal am Tag am Glücksrad und gewinnt mit etwas Glück GTA$, RP, Kleidung und allerlei Überraschungspreise. Der Hauptpreis in dieser Woche ist der Declasse Hotring Sabre – im passenden „Patriot Beer“-Design.

Aktuelle Rabatte

Zeigt euch von der patriotischen Seite und nutzt den Rabatt von 50 Prozent auf dem Unabhängigkeitstag gewidmete Instrumente der Zerstörung, Anpassungen, Feuerwerk und mehr:

Vapid Liberator

Western Sovereign

Hupen

Muskete

Feuerwerkabschussgerät

Feuerwerks-Munition

Reifenqualm/Fallschirmrauch

Gesichtsbemalung und Bekleidung

Designs für die mobile Kommandozentrale

Mk-II-Waffendesign

Frisuren

Masken

Patriotischer Fallschirm

Weiterhin kosten alle Bunker in „GTA Online“ sieben Tage lang nur die Hälfe, genau wie ihre Renovierungen und Anpassungen. Die mobile Kommandozentrale und ihre Anpassungen und Erweiterungen sind bei Warstock Cache & Carry bis zum 7. Juli 40 Prozent günstiger erhältlich. Das U-Boot Kosatka gibt es 25 Prozent billiger, genau wie alle seine möglichen Anpassungen.

Zusätzlich zu den obigen Rabatten können alle, die GTA Online spielen, komplett gratis einen USA-Fallschirmrucksack bei Ammu-Nation abholen.

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler*innen, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 70 Prozent auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 Prozent auf den Dinka Sugoi.

Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.