Nachdem Rockstar Games in der vergangenen Woche das Update Los Santos Tuners für GTA Online veröffentlicht hat, steht ab sofort mit dem Sportwagen Pfister Comet S2 ein weiterer Bolide bei Legendary Motorsport zur Verfügung. Welche neuen Inhalte es in dieser Woche für den Multiplayer-Part von „GTA 5“ gibt, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Pfister Comet S2 bei Legendary Motorsport

Im Laufe des Sommers erscheinen 17 neue Fahrzeuge für „GTA Online“. 10 dieser Vehikel sind bereits am 20. Juli veröffentlicht worden, die anderen 7 werden von Rockstar wöchentlich freigeschaltet. In dieser Woche dürfen sich Spieler*innen auf den Pfister Comet S2 freuen, der ab sofort bei Legendary Motorsport erworben werden kann.

Der Preis für das Gefährt liegt bei 1.408.500 GTA$ beziehungsweise 1.878.000 GTA$. Möchtet ihr das Auto zum günstigeren Einkaufspreis erwerben, müsst ihr eure Reputation erhöhen. Das Reputations-System schaltet ihr durch eine Mitgliedschaft frei, die euch 50.000 GTA$ kostet.

© Rockstar Games

Boni und doppelte GTA$ in GTA Online

Doppelte Boni erhaltet ihr in dieser Woche in „GTA Online“, wenn ihr Sprintrennen (der neue Renntyp aus LS Tuners) oder The Vespuccio Job absolviert.

Zusätzlich gibt es für alle Mitglieder beim LS Car Meet einen Bonus. Erhaltet die LS-Customs-Jacke für die Mitgliedschaft im Car Meet, die Fukaru-Rennlackierung für den unveröffentlichten Vapid Doninator ASP fürs Einloggen, das bunte Street-Crimes-Gangs-T-Shirt für den Abschluss der täglichen Herausforderungen an der Tafel im Büro euer Autowerkstatt und das Ron-Racing-Design für den Pfister Comet S2, falls ihr letzte Woche Mitglied geworden seid.

Einen kostenlosen Racer-And-Chase-Videospielautomaten gibt es beim Kauf der Autowerkstatt.

GTA$-Boni für LSCM-Mitglieder: 250.000 GTA$ für alle, die bis 17. August Rang 10 im LSCM erreichen, und 200.000 GTA$ plus das weiße Born x Raised-T-Shirt für alle, die bis zum 5. August einen Raubzug für Sessanta abschließen.

Neues Test-& Preisfahrzeug

In der kommenden Woche, am 5. August schaltet Rockstar das nächste neue Auto für „GTA Online“ frei. Den bislang noch unveröffentlichten Vapid Dominator ASP könnt ihr aber schon jetzt im LS Car Meet Probe fahren.

Kostenlos könnt ihr hingegen den Vulcar Warrender HKR abstauben, wenn ihr bis zum 4. April fünf Sprintrennen gewinnt. Am Glücksrad im Casino von Los Santos habt ihr die Chance auf den Truffade Z-Type als Hauptpreis.

Fahrzeugrabatte

Diese Rabatte gibt es in der aktuellen Woche in „GTA Online“ auf bestimmte Fahrzeuge:

30 % Coil Raiden, Ocelot Pariah

40 % Karin Everon, Weeny Issi Sport, Ocelot Locust, Declasse Mamba, Vapid Clique, Vulcar Nebula Turbo, BF Club

Prime-Gaming-Vorteile & -Rabatte

Ihr erhaltet in dieser Woche 100.000 GTA$ fürs Spielen zu einem beliebigen Zeitpunkt. Außerdem bekommen alle Spieler*innen, die ihr Konto im Social Club mit Prime Gaming verknüpft haben, die Autowerkstatt in Strawberry kostenlos.

Prime-Gaming-Rabatte: 50 % auf den Rennwagen Benefactor BR8 und 80 % auf die Coquette BlackFin