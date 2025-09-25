GTA Online Oktoberfest Special – Exklusive Belohnungen und doppelte Boni!

Die neueste Event-Woche in GTA Online ist da und bietet dir zahlreiche spannende Belohnungen und Boni, die im Zeichen des Oktoberfests stehen! Vom 25. September bis zum 1. Oktober 2025 kannst du dich auf exklusive Items und doppelte Belohnungen freuen. Rockstar Games hat sich für diese Woche einiges einfallen lassen, um dir ein unvergessliches Spielerlebnis zu bieten.

Oktoberfest-Belohnungen

Welche speziellen Belohnungen gibt es in dieser Woche? Logge dich in dieser Woche in GTA Online ein, um den Alpenhut und die goldenen Pißwasser-Shorts zu erhalten. Du hast sogar bis zum 8. Oktober 2025 Zeit, um die roten und schwarzen Pißwasser-T-Shirts sowie die limitierte Pißwasser-Lackierung für den Eberhard Titan 250 D freizuschalten.

Gerald-Belohnungen

Wie kannst du in dieser Woche zusätzliches Geld verdienen? Sammle ein G’s Cache und schließe alle Missionen von Gerald’s Last Play ab, um 500.000 GTA-Dollar zu verdienen. Dieses Geld wird innerhalb von 72 Stunden auf dein Maze Bank-Konto überwiesen.

Modus-Updates

Welche Modi sind diese Woche verfügbar? Die Modi Assault on ATT-16 und Special Vehicle Races sind zurück! Außerdem kannst du die Community Race Series spielen. Der Modus Hunting Pack wurde hingegen entfernt.

FIB Priority File

Was ist das FIB Priority File diese Woche? Das FIB Priority File in GTA Online ist The Black Box File. Diese Prioritätsdateien zahlen diese Woche doppelt.

Raubüberfälle im Schrottplatz

Welche Raubüberfälle sind diese Woche möglich? Diese Woche kannst du folgende Raubüberfälle durchführen:

Der Gangbanger-Raub: Enus Paragon R

Der Frachtschiff-Raub: Vapid Dominator GT

Der McTony-Raub: Vapid Clique

Podiumfahrzeug

Welches Fahrzeug kannst du diese Woche im Casino gewinnen? Diese Woche hast du die Chance, durch das tägliche Glücksrad im Casino den Cheval Taipan zu gewinnen, der normalerweise 1.980.000 Euro bei Legendary Motorsport kostet. GTA+ Mitglieder haben jetzt 2 Drehungen pro 24 Stunden.

Preisfahrzeug-Herausforderung

Wie kannst du das Preisfahrzeug gewinnen? Platziere dich in einem LS Car Meet Series-Rennen 4 Tage hintereinander unter den Top 4, um den Übermacht Revolter als Preisfahrzeug zu erhalten. Er kostet normalerweise 1.610.000 Euro bei Legendary Motorsport.

Premium-Testfahrzeug

Welches Testfahrzeug steht diese Woche zur Verfügung? Diese Woche ist das Premium-Testfahrzeug in GTA Online der Imponte Arbiter GT für PS5, Xbox Series X/S und PC-Spieler.

Teststreckenfahrzeuge und Autohändler

Welche Fahrzeuge kannst du diese Woche testen und kaufen? Die Teststreckenfahrzeuge sind der BF Bifta, Dewbauchee JB 700 und Grotti Carbonizzare. Der Luxusauto-Händler in Rockford Hills zeigt den Declasse Impaler LX und Överflöd Suzume mit der neuen Spy Shots Lackierung. Bei Simeon’s Auto Shop kannst du den Bravado Verlierer, Invetero Coquette, Karin 190z, Lampadati Michelli GT und Överflöd Entity XF erwerben und testen.

Waffen- und Rüstungsrabatte

Welche Rabatte gibt es diese Woche im Gun Van? Verschiedene Waffen und Rüstungen sind im Angebot, darunter:

Baseballschläger (kostenlos)

Stromschlagpistole (kostenlos für GTA+)

Präzisionsgewehr (40 % Rabatt)

Railgun (10 % Rabatt)

RPG (10 % Rabatt)

Karabiner (10 % Rabatt)

Wurfgegenstände wie Haftbomben und Molotow-Cocktails (jeweils 10 % Rabatt)

Körperschutz (verschiedene Arten, jeweils 10 % Rabatt)

Rennen und Zeitrennen

Welche Rennen stehen diese Woche an? Das Premium-Rennen ist Art to Art. Zudem gibt es das HSW-Zeitrennen East Vinewood, das RC-Zeitrennen Construction Site I und das Zeitrennen Galileo Park.

Wöchentliche Herausforderung

Welche Herausforderung kannst du diese Woche meistern? Schließe drei Gerald’s Last Play-Missionen ab, um 100.000 GTA-Dollar zu verdienen.

Rabatte auf Fahrzeuge

Welche Fahrzeugrabatte gibt es diese Woche? Diese Woche gibt es 30 % Rabatt auf Fahrzeuge wie den Benefactor Turreted Limo und den Bravado Hotring Hellfire. Der Eberhard Titan 250 D ist mit 25 % Rabatt erhältlich.

Boni und Vorteile

Welche Boni kannst du in dieser Woche sammeln? Es gibt doppelte GTA-Dollar und RP auf alle Gerald-Kontaktmissionen, G’s Cache, Spezialfahrzeug-Rennen und Assault on ATT-16. GTA+ Mitglieder profitieren von zusätzlichen Vorteilen und Rabatten.

Bist du bereit für die aufregenden Events und Belohnungen der Woche? Lass uns in den Kommentaren wissen, welche Belohnungen und Rabatte du nutzen wirst!