GTA Online Mansions Update – Release-Datum & Uhrzeit (Leak & Spekulation)

Wann erscheint endlich das neue GTA Online Mansions Update? Seit Jahren wünschen sich Spieler, in Los Santos endlich eigene Villen kaufen und anpassen zu können. Nun scheint es endlich so weit zu sein: Rockstar Games hat in der neuesten Event Week Newswire-Mitteilung erstmals offiziell von Luxusimmobilien gesprochen – und ein Screenshot liefert deutliche Hinweise darauf, dass das „Mansions“-DLC kurz bevorsteht.

Doch wann genau erscheint das Update? Und um welche Uhrzeit können Spieler in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit dem Download rechnen?

Erste Hinweise von Rockstar

In Rockstars aktuellem Newswire-Beitrag mit dem Titel „Macht euch bereit für den rasanten Aufstieg“ kündigt das Studio den Start einer neuen Ära im Luxusimmobilienmarkt von Los Santos an. Dort heißt es:

„Seid ab nächster Woche von Anfang an dabei, wenn es um eine neue extravagante Ära in Los Santos' Luxusimmobilien-Biz geht. Raf meldet sich bei euch …"

Damit bestätigt Rockstar nicht nur, dass die ersten Ingame-Teaser in der kommenden Woche starten sollen, sondern deutet gleichzeitig die Figur „Raf“ als neuen Kontakt im Spiel an – vermutlich der Immobilienmakler oder Ansprechpartner für die neuen Villen.

Wer ist „Raf“? Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Raf De Angelis aus dem Money-Fronts-Update – Fabers rechten Hand, der uns dieses Jahr bereits in neue Geschäfte eingeführt hat. Rockstar nennt im Teaser allerdings nur „Raf“, der Nachname ist (noch) nicht offiziell bestätigt.

Community-Analysen und erste Ingame-Hinweise

Der erste offizielle Screenshot stammt direkt von Rockstar Games. Es zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Prix Luxury Real Estate – Coming Soon“, platziert an einer Straße mit Blick auf die Skyline von Los Santos. Eine Baustelle ist dort zwar nicht zu sehen, doch das Schild dürfte auf bevorstehende Bauprojekte und die Einführung eines neuen Immobilienunternehmens hinweisen.

© Rockstar Games

Der Community-Creator Digital Car Addict entdecke zudem in der GTA+ Werbung für den Enus Paragon S eine bisher übersehene Villa im Hintergrund, die dort bislang noch nicht steht. Die Anhöhe, Vegetation und die Position des Observatoriums im Bild deuten darauf hin, dass sich diese Szene in den Hügeln nördlich von Rockford Hills abspielt – ein Bereich, in dem bereits länger über neue Luxusimmobilien spekuliert wurde. Der bekannte GTA-Insider Tez2 teilte den Beitrag auf X (Twitter), was der Theorie zusätzlich Gewicht verleiht.

© Rockstar Games/X-Nutzer: Digital Car Addict

Wann erscheint das Mansions-Update?

Die spannendste Frage der Community lautet natürlich: Wann genau erscheint das Mansions-DLC für GTA Online? Rockstar hat den Termin nicht offiziell bestätigt, doch anhand bisheriger Veröffentlichungsmuster und der laufenden GTA+-Monate lässt sich der Zeitpunkt ziemlich präzise eingrenzen.

Das aktuelle GTA+ Abo ist am 6. November gestartet und läuft bis Montag, den 8. Dezember 2025. Diese Enddaten sind seit Jahren ein zuverlässiger Indikator für neue Inhalts-Updates, denn große GTA Online DLCs erscheinen fast immer am darauffolgenden Dienstag. Das bedeutet: Dienstag, der 9. Dezember 2025, ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Tag, an dem das Mansions-Update veröffentlicht wird.

Dieses Muster wiederholt sich seit Jahren – vom Los Santos Drug Wars-Update bis hin zu San Andreas Mercenaries oder dem Sommer-DLC Money Fronts. Rockstar nutzt traditionell den Dienstag als Release-Tag, um die Event-Week nahtlos mit neuen Inhalten zu verbinden.

Mögliche Uhrzeit des Updates

Mindestens genauso oft gesucht wie das Datum ist die Frage nach der genauen Uhrzeit: Wann wird das Update in GTA Online freigeschaltet?

Rockstar Games veröffentlicht große Updates stets zeitgleich weltweit, wodurch sich die Uhrzeiten je nach Zeitzone unterscheiden. Erfahrungsgemäß geht der Patch zwischen 9:00 und 10:00 Uhr deutscher Zeit (MEZ) online. In den USA entspricht das etwa 1:00 Uhr Pacific Time oder 4:00 Uhr Eastern Time.

Das bedeutet, dass Spieler in Europa am Vormittag des 9. Dezember 2025 mit dem Update rechnen können – meist ist es gegen 10:00 Uhr MEZ in den Launchern verfügbar (Steam, Epic Games, Rockstar Launcher, PlayStation und Xbox). Die Server benötigen danach oft ein bis zwei Stunden, bis alle neuen Inhalte vollständig aktiv sind.

Was erwartet uns im Mansions-Update?

Das kommende Mansions-DLC könnte eines der letzten großen Updates für GTA Online werden, bevor der Fokus vollständig auf GTA 6 übergeht. Laut Datamining-Ergebnissen und Hinweisen aus dem Newswire handelt es sich um eine Erweiterung, die den Luxus-Immobilienmarkt von Los Santos deutlich ausbaut. Spieler sollen erstmals echte Villen mit anpassbaren Innenräumen, Garagen und Außenbereichen erwerben können.

Dazu kommt offenbar ein neues System rund um „Prix Luxury Real Estate“, das als fiktives Immobilienunternehmen auftritt. Ähnlich wie bei Dynasty 8 könnten Spieler dort verschiedene Anwesen durchsuchen, kaufen und individuell gestalten – möglicherweise mit neuen Interaktionen, Möbeln oder sogar Partys und Social-Features.

Auch spekuliert wird über ein Mehr-Haus-System, das es Spielern erlaubt, mehrere Immobilien gleichzeitig zu besitzen – ein Feature, das seit dem Launch von GTA Online immer wieder von der Community gefordert wurde.

Wann kommt der Mansions DLC?

Wenn Rockstar seinem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus treu bleibt, dann dürfte das Mansions-Update am Dienstag, den 9. Dezember 2025, erscheinen. Die Freischaltung erfolgt wie gewohnt am Vormittag, voraussichtlich gegen 10:00 Uhr MEZ. Die ersten Ingame-Teaser dürften schon Mitte November erscheinen.

Das Update könnte das „große Finale“ von GTA Online werden – eine Art Abschiedskapitel für die Ära Los Santos, bevor 2026 dann der Fokus voll auf Grand Theft Auto VI liegt.



