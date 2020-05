In diesem Monat können alle Spieler von GTA Online einen großen Geldbetrag abstauben. Denn Rockstar Games schenkt euch vom 1. Mai bis zum Ende des Monats die stolze Summe von 500.000 GTA-Dollar, die ihr zum Beispiel in ein neues Fahrzeug investieren könnt.

GTA Online: Alien-Gangs terrorisieren die Stadt

Sack in GTA Online 500.000 Dollar ein!

Was muss ich dafür machen? Lockt euch in diesem Monat einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt in „GTA Online“ ein und erhaltet ein einmaliges Geschenk in Form von 500.000 GTA$. Die GTA-Dollar werden innerhalb von sieben Tagen automatisch auf euer Maze-Bank-Konto überwiesen.

Ihr solltet übrigens auch in dieser Woche nicht vergessen, einen Abstecher in das Casino von Los Santos zu machen, um kostenlos am Glücksrad zu drehen. Schließlich erwarten euch Geld, RP, Kleidung und Accessories oder vielleicht sogar der Hauptpreis der Woche – der Pegassi Reaper, ein Hypercar.

© Rockstar Games

Außerdem erwarten euch in dieser Woche neue Rabatte, wie zum Beispiel 40 Prozent auf Nachtclubs und auf Laserwaffen.

Zusätzliche Rabatte

40 % Rabatt auf die B-11 Strikeforce

35 % Rabatt auf die Pegassi Oppressor

60 % Rabatt auf den Declasse Hotring Sabre

Doppelte GTA-Dollar und RP gibt es in den Rennen der Southern San Andreas Super Sport Series, während gleich dreifache Boni auf Konkurrenzkämpfe winken.

© Rockstar Games

Twitch-Prime-Vorteile

GTA-Online-Spieler, die ihr Twitch-Prime-Konto mit dem Social Club verknüpfen, erhalten eine Rückerstattung für die Pixel-Pete’s-Spielhalle in Paleto Bay. Außerdem erhalten sie diese Woche 80 Prozent Rabatt auf das das Hypercar Pfister 811 und 60 Prozent auf den Pick-up Declasse Drift Yosemite. Meldet euch auf Twitch Prime an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten.