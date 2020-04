Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, eine tödliche Gehirnblutung durch die Beschleunigung in einem Pegassi Reaper zu bekommen, als durch alle anderen der modernen Medizin bekannten Aktivitäten. Kampfpiloten müssen jahrelanges Training absolvieren, bevor sie solchen G-Kräften ausgesetzt werden, doch zum Glück ist ein dickes Bankkonto und eine gesunde Verachtung für die Armen alles was sie benötigen, um sich hinter das Steuer setzen zu können. Diamantbesetzte Getränkehalter und ein persönlicher Butler sind im Preis inbegriffen.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht den Supersportwagen Pegassi Reaper auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Fahrzeug im Spiel bei Legendary Motorsport für $1.595.000 erwerben.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

100% Gewinnchance mit diesem Trick? Wir wagen den Selbstversuch am Glücksrad in GTA Online

Der Pegassi Reaper in GTA Online

Die Karosserie und Silhouette des Autos ist vom Lykan HyperSport inspiriert. Die Frontverkleidung des Autos scheint in erster Linie vom Lamborghini Huracán beeinflusst zu werden, der in den Frontgittern und der Motorhaubenform zu sehen ist. Das Auto hat einen kurzen Radstand und eine relativ breite Spur. Die A-Säulen bestehen aus einem kleinen Stück Kohlefaser in der Mitte der Säule, das ebenfalls aus dem HyperSport stammt. Das Heck des Fahrzeugs basiert direkt auf dem Huracan und verfügt über nahezu identische Motorlamellen, Rücklichter und Stoßstangendesign. Der hintere Überhang des Fahrzeugs ist im Vergleich zu vorne und hinten bei anderen Sportwagen / Supersportwagen sehr kompakt. Das serienmäßige Felgendesign basiert auf dem des Lamborghini Aventador SV.

Zu erwerben bei: Legendary Motorsport

Legendary Motorsport Preis: $1.595.000 (1.288.000 Einkaufspreis)

Wie sieht es mit euch aus? Welches Fahrzeug in „GTA Online" gefällt euch am besten?