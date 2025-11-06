GTA Online Event: Sichere dir die Panther Statue im Cayo Perico Heist!

Die neueste GTA Online Event-Woche steht vor der Tür und bringt spannende Updates mit sich. Die Event-Woche läuft vom 6. bis zum 12. November 2025 und bietet dir zahlreiche Gelegenheiten, Geld und Belohnungen zu verdienen.

Die Rückkehr der Panther Statue

Was erwartet dich bei der Cayo Perico Heist? In dieser Woche kannst du bei deinem ersten Abschluss der Cayo Perico Heist die begehrte Panther Statue als Hauptziel sichern. Auf normalem Schwierigkeitsgrad erhältst du dafür satte 1,9 Millionen Dollar, während du auf dem schweren Schwierigkeitsgrad 2,09 Millionen Dollar verdienen kannst.

Zusätzlich kehrt der Cayo Perico Motor Wars-Modus zurück, was für noch mehr Abwechslung sorgt.

Exklusive Rabatte und Boni

Welche Rabatte kannst du nutzen? In dieser Woche erwarten dich bis zu 40% Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge wie den Dinka Veto Classic, Grotti Brioso 300 und die RUNE Kosatka. Auch bei Flugzeugen wie dem Buckingham Nimbus und dem Western Company Mallard kannst du sparen.

Darüber hinaus erhältst du doppelte GTA$ und RP für Buried Stashes und Cayo Perico Motor Wars sowie die Community Race Series.

Fahrzeug-Highlights der Woche

Welche Fahrzeuge stehen im Casino und in der Luxus-Auto-Galerie bereit? Diese Woche kannst du im Casino mit etwas Glück den Mammoth Squaddie gewinnen. Bei der Luxus-Auto-Galerie in Rockford Hills stehen der Declasse Tampa GT und der Karin Woodlander zum Kauf bereit.

Die Teststreckenfahrzeuge umfassen den Canis Kalahari, Coil Voltic und Dinka Verus, während du in Simeons Auto-Shop Fahrzeuge wie den Grotti Cheetah und Invetero Coquette BlackFin probefahren kannst.

Waffen und mehr in der Gun Van

Welche Ausrüstung ist diese Woche erhältlich? In der Gun Van findest du Waffen wie das Präzisionsgewehr und das Militärgewehr mit bis zu 40% Rabatt. Auch Wurfgegenstände wie Haftbomben sind erhältlich. Zudem gibt es kostenlose Baseballschläger.

Rennen und Zeitrennen

Welche Wettbewerbe erwarten dich? Diese Woche kannst du dich an verschiedenen Rennen versuchen. Das Premiumrennen heißt Boots On The Ground. Bei den Zeitrennen kannst du bei Pacific Bluffs und Elysian Island II dein Können unter Beweis stellen.

Erfülle die Wochenherausforderung, indem du die Cayo Perico Heist abschließt, um den Strickler Hut und GTA$100,000 zu erhalten.

GTA+ Vorteile und mehr

Was bietet der GTA+ Service? Ein neuer Monat mit GTA+ Vorteilen ist da. Er beinhaltet den Zugang zu Rockstar Games Klassikern und vielen GTA Online-Items, die du exklusiv nutzen kannst.

Wie findest du die neuen Inhalte dieser Woche? Teile deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, welches Highlight du dir nicht entgehen lassen wirst!