GTA Online The Contract: So erhaltet ihr die neuen Waffen Elektroshocker & Kompakter EMP-Werfer

Neben neuen Immobilien, frischen Fahrzeugen sowie Story-Missionen mit Franklin Clinton aus „GTA 5“ dürfen sich Spieler*innen in der Erweiterung The Contract für GTA Online über weitere Waffen für das ohnehin schon gut gefüllte Inventar freuen, um Los Santos und andere Mitspieler ins Chaos zu stürzen.

The Contract bringt neue Waffen für GTA Online

Insgesamt erwarten euch mit The Contract drei neue Waffen, wobei das Schwere Gewehr im Rahmen des Gunrunning-Updates schon einmal in den Multiplayer gefunden hatte, dann aber für eine gewisse Zeit wieder verschwunden war.

So bekommt ihr das Schwere Gewehr: Die Waffe kann bei jedem Ammu-Nation in Los Santos für 450.000 GTA-Dollar erworben und durch diverse Erweiterungen wie ein Zielfernrohr, ein größeres Magazin, einen Griff, taktisches Licht oder einen Schalldämpfer angepasst werden.

So sieht das Schwere Gewehr in GTA Online voll ausgerüstet aus. © Rockstar Games

So erhaltet ihr den Elektroschocker: Spieler*innen von „GTA 5“ dürften den Elektroschocker bereits kennen. Allerdings könnt ihr das Werkzeug, um andere Spieler*innen zu piesacken nicht bei Ammu-Nation kaufen. Die Waffen kann ausschließlich in eurer Agentur beim Waffenmeister für 356.250 GTA-Dollar erworben werden. Dafür müsst ihr aber erst einmal über die optionale Erweiterung Waffenkammer verfügen.

GTA Online The Contract: Preise der 4 kaufbaren Agenturen

Modifizieren lässt sich der Elektroschocker nicht, lediglich die Farbe könnt ihr verändern. Die Waffe gibt einen elektrischen Schock ab, wodurch Feinde gelähmt (nicht aber getötet) werden. In „GTA Online“ beträgt die Abklingzeit, bis ihr wieder schocken könnt lange 12 Sekunden, außerdem ist die Reichweite im Vergleich zum Singleplayer deutlich verringert worden. Dadurch dürfte die Waffe also längst nicht mehr so übermächtig ausfallen und besser in den Multiplayer-Modus von „GTA 5“ passen.

Der Elektroschocker kann nur in der Farbe angepasst werden. © Rockstar Games

Hier bekommt ihr den Kompakten EMP-Werfer: Völlig neu ist hingegen der Kompakte EMP-Werfer, der ebenfalls nur beim Waffenmeister in eurer Agentur gekauft werden kann und satte 377.625 Euro kostet. Auch hier lässt sich nur die Farbe ändern.

„Der EMP-Werfer funktioniert wie eine Konfettikanone. Nur dass er statt bunten Papierschnipseln elektromagnetische Impulse, Kurzschlüsse und zerstörte Träume ausspuckt.“

Mit der Waffe, die über 20 Schuss verfügt, könnt ihr perfekt die verschiedensten Fortbewegungsmittel lahmlegen und euch damit ein wenig Respekt im Multiplayer verschaffen oder einfach nur andere Spielende ärgern.

Der EMP-Werfer in GTA Online sieht ziemlich futuristisch aus. © Rockstar Games

Wie gefällt euch das neue Update The Contract zu „GTA Online“ bisher? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.