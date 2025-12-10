GTA Online bringt Luxusvillen und exklusive Fahrzeuge ins Spiel – das erwartet dich

Die neue Winter-Erweiterung A Safehouse in the Hills für GTA Online bringt nicht nur die lang erwarteten Luxus-Anwesen nach Los Santos, sondern erweitert das Spiel auch um zahlreiche neue Fahrzeuge. Einige davon sind bereits live, doch viele Modelle werden dem Spiel erst in den kommenden Wochen durch das bekannte Dripfeed-System hinzugefügt. Jetzt sind alle noch unveröffentlichten Fahrzeuge mit ihren Preisen bekannt geworden.

Warstock Cache & Carry: Spezialeinheitenfahrzeuge

Welche Polizeifahrzeuge erscheinen bald in GTA Online? Zwei neue Modelle für Behördenfahrzeuge erweitern die Emergency-Klasse. Beide Modelle sind ausschließlich über Warstock Cache & Carry verfügbar und haben hohe Einstiegspreise, lassen sich aber durch den Handelsbonus reduzieren.

Fahrzeug Klasse Preis (Standard) Preis (Handel) Police Bravado Buffalo STX Pursuit Emergency 5.370.000 € 4.027.500 € Police Bravado Buffalo Cruiser Emergency 4.435.000 € 3.326.250 €

Southern San Andreas Super Autos: Kompakt und driftbereit

Welche Fahrzeuge bietet der Offroad-Bereich? Das Modell Shitzu Keitora ergänzt die Fahrzeugklasse Offroad. Mit seinem geringen Preis und der Drift-Variante dürfte er besonders bei Tuning-Fans und Autotreffen im Spiel beliebt werden.

Fahrzeug Klasse Preis Besonderheit Shitzu Keitora Offroad 810.000 € Drift-Variante verfügbar

Legendary Motorsport: Sportliche Vielfalt

Welche High-End-Fahrzeuge werden über Legendary Motorsport veröffentlicht? Die Auswahl der kommenden Fahrzeuge in dieser Kategorie spricht besonders Sammelnde, GTA+-Mitglieder sowie Fans exotischer Supercars an. Einige Modelle sind zunächst exklusiv verfügbar, entweder über bestimmte Shops oder nur für Mitglieder mit GTA+ Abo.

Fahrzeug Klasse Preis Besonderheit Progen Luvia Supersportwagen 2.697.500 € Nur über GTA+ Vinewood Garage & LS Car Meet Grotti Itali Sportklassiker 2.025.000 € – Pfister Astrale Sportwagen 1.475.500 € – Vapid FMJ MK V Supersportwagen 3.074.500 € In Woche 1 kostenlos für GTA+ Mitglieder, sonst gesperrt

Was steckt noch in der Erweiterung?

Was bietet A Safehouse in the Hills über Fahrzeuge hinaus? Im Mittelpunkt der neuen Erweiterung stehen luxeriöse Anwesen, auf die Fans seit Jahren warten. Außerdem kehrt Michael De Santa, einer der Protagonisten aus GTA V, mit neuen Missionen zurück in die Online-Welt. Spielerinnen und Spieler können also nicht nur investieren, sondern auch reichlich Action erleben.

Zusätzlich zum Immobiliengeschäft und den neuen Autos umfasst das Update auch kleinere Anpassungen, neue Tätigkeiten und weitere Fahrzeuge, die ebenfalls noch enthüllt werden könnten. Für Fahrzeuge, die über das Dripfeed-System erscheinen, ist kein konkreter Veröffentlichungsplan bekannt. Rockstar wird diese Inhalte über die nächsten Wochen nach und nach freischalten.

Halte dein virtuelles Portemonnaie bereit

Lohnen sich die neuen Fahrzeuge? Wer möglichst viele der kommenden Fahrzeuge besitzen möchte, wird tief in die Ingame-Geldbörse greifen müssen: Alleine die hier gelisteten Neuzugänge summieren sich auf über 20 Millionen GTA-Dollar. Damit wird es umso wichtiger, an Events, Heists oder Boni-Wochen teilzunehmen, um in Los Santos finanziell mithalten zu können.

Ob du Sammler bist, deine Fahrzeuggarage erweitern willst oder auf roleplay-orientiertes Gameplay stehst – diese Erweiterung liefert dir neue Ziele. Tipp: GTA+ Mitgliedschaften eröffnen dir frühzeitigen Zugang zu einigen Autos.

Was hältst du von den neuen kommenden Autos in GTA Online? Wirst du dir einige davon holen, oder findest du sie überteuert? Lass gerne einen Kommentar da und diskutiere mit der Community!