GTA Online bringt Halloween-Event mit neuen UFO-Sichtungen und Slasher-Modus

Rockstar Games hat ein neues spannendes Event für GTA Online angekündigt, das sich perfekt in die Halloween-Stimmung einfügt. Vom 16. Oktober 2025 bis zum 22. Oktober 2025 erwartet dich eine Woche voller gruseliger Aktivitäten, neuer Karten und aufregender Herausforderungen.

Halloween-Inhalte und Belohnungen

Welche neuen Inhalte bietet das Halloween-Event? Das Event bringt die Rückkehr der Slasher- und Clone-Slasher-Zufallsevents. Neu dabei ist der Ramius Slasher im Adversary Mode, der mit einer neuen Karte aufwartet. Zudem kannst du neue Geister im Rahmen der Ghosts Exposed Collectibles entdecken.

Besonders spannend ist das UFO Business Battle, das mit weiteren UFO-Sichtungen für Aufregung sorgt. Wenn du bis zum 22. Oktober 2025 in GTA Online einloggst, erhältst du die Grüne Vintage-Teufelsmaske. Sammle eine Business Battle Crate, um die Orange Vintage-Hexenmaske zu bekommen.

Besondere Herausforderungen und Belohnungen

Was kannst du durch die wöchentlichen Herausforderungen gewinnen? Eine besondere Herausforderung in dieser Woche ist das Abschließen des ersten von drei Weekly Challenges, die dir bei vollständiger Erledigung die Vinewood Undead Collection einbringen. Zu den Belohnungen zählen das Slasher-Clown-Outfit, das Vinewood-Zombie-T-Shirt und die „PLEASE STOP ME“-Maske.

Die Halloween Community Series bleibt aktiv, und der Ramius Slasher wurde hinzugefügt, während Judgement Day entfernt wurde. In dieser Woche ist das FIB Priority File „The Fine Art File“, das doppelte Belohnungen bietet.

Fahrzeuge und Rabatte

Welche Fahrzeuge stehen in dieser Woche im Rampenlicht? Im Casino kannst du bei deinem täglichen Dreh am Glücksrad den Pfister Neon gewinnen, der normalerweise 1.500.000 Euro kostet. Die Preisfahrt-Herausforderung belohnt dich mit dem Dinka Chavos V6, wenn du drei Tage in Folge unter den Top 5 der LS Car Meet Series landest.

Zu den Premium-Testfahrzeugen dieser Woche gehört der Übermacht Sentinel XS für aktuelle Konsolen- und PC-Spieler. Im Testgelände stehen der Rapid GT Classic, Grotti Stinger und Vapid Bullet zur Verfügung. Im Luxury Autos Autohaus kannst du den Bollokan Envisage und den Grotti LSCM Cheetah Classic bestaunen.

Rabatte und Boni

Welche Rabatte erwarten dich in dieser Woche? In dieser Woche gibt es 100 % Rabatt auf Halloween-Masken und 30 % Rabatt auf eine Vielzahl von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen. Zu den reduzierten Fahrzeugen gehören der Albany Fränken Stange, der Chariot Romero Hearse und der Declasse Tornado Rat Rod.

Die Boni umfassen doppelte GTA$ und RP in verschiedenen Events wie dem Ramius Slasher und den Ghosts Exposed Collectibles. GTA+ Mitglieder genießen zusätzliche Vorteile und Belohnungen.

Wöchentliche Herausforderungen und Wettbewerbe

Welche Wettbewerbe bietet die aktuelle Eventwoche? Die Premium-Rennen dieser Woche umfassen das „Business Trip“, das HSW-Zeitrennen „Textile City“ und das RC-Zeitrennen in „Cypress Flats“. Das reguläre Zeitrennen führt dich nach „Grove Street“.

Die wöchentliche Herausforderung erfordert den Sieg in einem Adversary Mode, was dir die Braune Vintage-Werwolf-Maske und GTA$200.000 einbringt.

Fazit

Die Halloween-Eventwoche in GTA Online bietet eine Vielzahl an gruseligen Aktivitäten, neuen Herausforderungen und attraktiven Belohnungen. Nutze die Gelegenheit, um spannende Inhalte zu erleben und exklusive Gegenstände freizuschalten. Bist du bereit, dich den Herausforderungen zu stellen? Teile deine Meinung und Erlebnisse in den Kommentaren!