Die Basketballkarten der Vice City Narcos führen euch unter anderem zur Sahara Arena, in Wohnungen und auf Dächer. Einige Verstecke liegen in Safes, während andere direkt an einer Sitzbank oder einem Basketballplatz zu finden sind.
Alle 24 derzeit öffentlich erfassten Karten haben einen eigenen Marker. Bei Kyle Lewicki ist die Farbvariante einer Karte noch nicht bestätigt; die Fundorte bleiben getrennt.
Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.
Vice City Narcos auf der interaktiven Karte
Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.
24 Fundorte im Überblick
Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.
|Sammelkarte
|Fundort
|Andre Stevenson (Standard)
|Im Außenbereich des Einkaufszentrums unter der Schaufensterpuppe vor Baller World suchen.
|Antoine Bello (Standard)
|Unter der I-97 zwischen den beiden Basketballplätzen bei Rucksack und Bank nachsehen.
|Beck R. Heffer (Orange)
|Bei Powell's Construction & Lumber Supply nahe der I-404 im Büro das Schwarze Brett hinter dem Monitor prüfen.
|Beck R. Heffer (Silver)
|Bei Tre Invito an der Ecke Palmetto Avenue und Cicada Avenue auf dem Sims des Bogens am Eingangsturm suchen.
|Beck R. Heffer (Teal)
|Am Bahnhof Courthouse die Kante der westlichen Sitzbank prüfen.
|Branko Roncevic (Standard)
|Am roten Haus an der NW 9th Avenue gegenüber der Bushaltestelle das Geländer der Veranda prüfen.
|Bryson Powers
|Im Waschraum des Starlet Motel bei der Waschmaschine suchen. Der Marker zeigt das Motelgrundstück; die genaue Ablage ist noch nicht bestätigt.
|Carl Kasey (Standard)
|Neben dem eingezäunten Basketballplatz bei der Tasche und der kleinen Bank auf dem Boden suchen.
|Christoph Schulz (Standard)
|In der Eris-Filiale der Sahara Arena hinter dem Umkleidetresen im Schrank des Personalraums nachsehen.
|Dylan Ezequiel Mack Jr. (Bronze)
|An der Sahara Arena den Sockel der großen Basketballkorb-Skulptur prüfen.
|Dylan Ezequiel Mack Jr. (Gold)
|Auf dem höchsten Dach der Amphitrite Apartments beim Buch neben dem Elektroschrank suchen.
|Dylan Ezequiel Mack Jr. (Silver)
|Im rot abgedeckten Haus an der Azalea Street, das gerade begast wird, den Fernsehschrank prüfen.
|Kyle Lewicki
|Im hinteren Flur von Dynamix Fitness auf der Sitzbank suchen. Die Farbvariante dieser Karte ist noch nicht bestätigt.
|Kyle Lewicki (Orange)
|Im hinteren Durchgang zwischen This Grace Boutique und Antheia nahe der West Mariana Avenue den Tisch prüfen.
|Kyle Lewicki (Silver)
|Auf den Basketballplätzen an der Washburn Avenue die oberste Sitzreihe der südlichen Tribüne absuchen.
|Leroy Rook (Bronze)
|Im Büro im Obergeschoss der Royal Bay Marina den Safe öffnen und darin nachsehen.
|Leroy Rook (Gold)
|Im großen cremefarbenen Haus am Harmony Drive den Safe auf einem Regal im Kleiderschrank eines Zimmers öffnen.
|Leroy Rook (Silver)
|Im Lagerhaus von Apollo Aggregates östlich von Hamlet, nahe den drei rechteckigen Becken, den Bürosafe öffnen.
|Nicky McVee (Bronze)
|Auf das hintere Dach von Ortega Rooms an der SW 9th Street klettern und unter dem Klappstuhl suchen.
|Nicky McVee (Gold)
|Auf dem Basketballplatz auf dem Dach der Beach Rose Apartments an der Harborside Avenue in Ocean Beach beim roten Sportbeutel unter dem mittleren Korb suchen.
|Nicky McVee (Silver)
|Im blauen Haus an der Seabell Avenue die Seite des Kühlschranks in der Küche prüfen.
|Otis Adams (Orange)
|An den rosa Apartments am Bonita Court das Balkongeländer im Obergeschoss prüfen.
|Otis Adams (Silver)
|Auf der Baustelle von CBA Independent im hinteren Lagerraum Spind 13 öffnen.
|Otis Adams (Teal)
|Im zentralen Terminal den schwarzen Stuhl an der Wand prüfen.
Hier findet ihr Carl Kasey (Standard)
Neben dem eingezäunten Basketballplatz bei der Tasche und der kleinen Bank auf dem Boden suchen. Fundort auf der Karte öffnen.
Trophäe und 100 Prozent
Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.
Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.Öffnet in einem neuen Tab
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