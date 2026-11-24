Schaut neben dem eingezäunten Basketballplatz bei der Tasche und der kleinen Bank auf den Boden. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Die Basketballkarten der Vice City Narcos führen euch unter anderem zur Sahara Arena, in Wohnungen und auf Dächer. Einige Verstecke liegen in Safes, während andere direkt an einer Sitzbank oder einem Basketballplatz zu finden sind.

Alle 24 derzeit öffentlich erfassten Karten haben einen eigenen Marker. Bei Kyle Lewicki ist die Farbvariante einer Karte noch nicht bestätigt; die Fundorte bleiben getrennt.

Alle 18 Sammlungen und die Regeln zu Verkauf, Trophäen und 100 Prozent findet ihr in unserem GTA-6-Sammelkarten-Guide.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Vice City Narcos auf der interaktiven Karte

Öffnet die Marker für weitere Hinweise und markiert gefundene Karten als erledigt. Einige Markierungen zeigen nur den ungefähren Suchbereich; die Tabelle nennt das Gebäude und die Ablagefläche.

Entdecke die Welt von GTA 6 Erkunde Vice City und Leonida auf unserer interaktiven Karte mit zahlreichen Orten, Markern und Sehenswürdigkeiten. Interaktive Karte laden Mit dem Laden wird eine Verbindung zu GTADB.net hergestellt. Dabei können Daten übertragen werden. CDNs und lokaler Speicher: Details Die Karte wird von GTADB.net geladen. Für Kartenbibliothek und Symbole können Dateien von jsDelivr und cdnjs geladen werden. Dabei erhalten diese Dienste technisch notwendige Verbindungsdaten wie deine IP-Adresse. Die Karte kann Einstellungen und Fortschritt im Browser speichern; nach einer Anmeldung können Kontofunktionen hinzukommen. GTADB-Datenschutz · PlayCentral-Datenschutz Karte in voller Größe öffnen

24 Fundorte im Überblick

Die Karten sind alphabetisch sortiert; Varianten stehen direkt beieinander. Ein Klick auf den Kartennamen öffnet den passenden Fundort auf der Karte.

Hier findet ihr Carl Kasey (Standard)

Neben dem eingezäunten Basketballplatz bei der Tasche und der kleinen Bank auf dem Boden suchen. Fundort auf der Karte öffnen.

Schaut neben dem eingezäunten Basketballplatz bei der Tasche und der kleinen Bank auf den Boden. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Die Spielerposition am Fundort von Carl Kasey (Standard). Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Carl Kasey (Standard) aus Vice City Narcos. Eigene PS5-Aufnahme; Spielmaterial: Rockstar Games.

Trophäe und 100 Prozent

Für „Don’t Touch My Deck“ müsst ihr drei vollständige Sammelkartensets abschließen. Für 100 Prozent werden 15 der 18 Sets benötigt. Entscheidet selbst, ob ihr dieses Set dafür vervollständigen möchtet; Delights Dancers umfasst zum Vergleich 18 Karten.

Weitere Ziele erklärt unsere GTA-6-Checkliste für 100 Prozent.

Öffnet in einem neuen Tab