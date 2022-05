Wann kommt GTA 6? Diese Frage stellen sich Fans bereits seit geraumer Zeit und vielleicht bringt eine aktuelle Roadmap von Publisher Take Two Interactive endlich etwas mehr Licht ins Dunkel. Die gute Nachricht: Offenbar stimmen einige Leaks nicht. Die Schlechte: Vielleicht erscheint „GTA 6“ nicht vor 2026.

GTA 6-Leak war offenbar fake, Release wohl noch später

Darum geht’s: Dass Rockstar an „GTA 6“ arbeitet, steht fest. Es wurde sogar schon offiziell bestätigt. Sonst wissen wir aber nichts mit Sicherheit über den nächsten Teil der Blockbuster-Reihe. Weder, worum es darin geht oder wo er spielt, noch wie lange es dauert, bis wir endlich loslegen dürfen. Aber dafür gibt es natürlich haufenweise Gerüchte und vermeintliche Leaks, die sich um all diese Themen drehen.

Direkter Vergleich zeigt Fake: Offenbar hat es sich bei der angeblich geleakten Take Two-Pipeline für den Zeitraum der Finanzjahre 2023 bis 2025 um einen Fake gehandelt. Zumindest kennen wir jetzt die offiziell veröffentlichte Roadmap und die sieht ganz anders aus. Zumindest was die Spiele angeht und vor allem unterscheidet sie sich im Hinblick auf GTA 6.

Das lässt sich sehr gut an diesem Tweet erkennen:

Von GTA 6 fehlt jede Spur: In der offiziellen Pipeline von Take Two ist zwar nur von den Finanzjahren 2022 bis 2024 die Rede, aber nichtsdestotrotz würde das laut dem vermeintlichen Leak angeblich für die zweite Jahreshälfte des Kalenderjahres 2024 in diesen Zeitraum fallen. In der echten Roadmap taucht ein neues GTA aber gar nicht auf.

Was heißt das jetzt? Die Möglichkeiten sind vielfältig: Am Wahrscheinlichsten wirkt, dass GTA 6 erst irgendwann 2025 oder 2026 erscheint. Allerdings besteht natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass Take Two sich einfach nicht in die Karten schauen will und deswegen schlicht noch nicht verrät, wann der Blockbuster kommt, er aber trotzdem bereits eingeplant ist.

Wie auch immer es genau abläuft: Offenbar müssen wir noch eine Weile darauf warten, bis wir den nächsten GTA-Teil spielen können. Fans könnte langsam aber sicher die Geduld ausgehen, immerhin ist GTA 5 ursprünglich bereits im Jahr 2013 erschienen – vor knapp zehn Jahren.

Wann könnte GTA 6 eurer Meinung nach erscheinen? Schreibt es uns in die Kommentare.