GTA 6: Rockstar aktualisiert seine Domains, Hinweis auf Location?

Die Gerüchte und Hinweise darauf, dass der kommende GTA-Ableger, der womöglich auf den Namen GTA 6 hört, in Vice City angesiedelt sein wird, reißen derzeit einfach nicht ab. Bereits gestern hat mein Kollege Ben Brüninghaus ausführlich über diese Thematik berichtet.

Spielt GTA 6 wirklich in Vice City?

Und nun gibt es weitere Neuigkeiten, die diese Vermutung zu untermauern scheinen. Laut eines aktuellen Reddit-Posts hat Rockstar Games zwei seiner Domains aktualisiert: GTAVI.com und GTAvicecityonline.com. Auf der einen Seite ist dieser Vorgang nicht sonderlich überraschend, da das Unternehmen sich weiterhin die Rechte an den beiden Webdomains sichern möchte.

Auf der anderen Seite könnten die Domains aber auch ziemlich viel über die Zukunft der Open-World-Reihe aussagen. Schließlich könnte „GTA 6“ demnach tatsächlich in Vice City angesiedelt sein und, ähnlich wie es bei „GTA 5“ und „GTA Online“ der Fall ist, über einen zusätzlichen Online-Modus verfügen.

Eine weitere Vermutung wäre, dass lediglich GTAVI.com für „GTA 6“ reserviert ist und Rockstar unter der Domain GTAvicecityonline.com dem aktuellen Multiplayer einen komplett neuen Schauplatz serviert.

GTA Online: Neuer Heist in Vice City?

Erst vor kurzem gab Rockstar nämlich bekannt, dass im August das Sommer-Update zu „GTA Online“ erscheinen wird, das einen breiten Mix aus verschiedenen Inhalten der zahlreichen Aktivitäten des Spiels bieten wird. Dieses ist bereits am 11. August für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden.

Zudem heißt es in der Pressemitteilung, dass später im Jahr ein weiteres Update folgen soll. Dabei handle es sich um das bislang größte Update für „GTA Online“, in dem ihr einen Raubüberfall an einem komplett neuen Schauplatz spielen könnt.

Können wir also womöglich bald in „GTA Online“ nach Vice City reisen und dort den neuen Heist durchführen? Bislang sind dies zwar alles nur Vermutungen, doch Fakt ist wohl, dass Vice City in nächster Zeit eine wichtige Rolle innerhalb des GTA-Franchises einnehmen wird – in welcher Form auch immer.

Schreibt uns eure Vermutungen zu diesem Thema gerne unterhalb dieses Beitrags in die Kommentare. Wenn ihr außerdem keine Gaming-News verpassen möchtet, schaut gerne regelmäßig in unseren News-Feed hinein.