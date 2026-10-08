GTA 6 bringt Musik auf die Straße: Rockstar enthüllt sechs Radiosender und neue Podcasts

Rockstar Games hat die ersten sechs Radiosender von GTA 6 vorgestellt und gibt euch schon jetzt eine Hörprobe aus Leonida. Von Metal über Country bis hin zu Latin-Musik und Southern Hip-Hop deckt die Auswahl unterschiedliche Musikrichtungen ab. Auch ein bekannter Name aus Vice City ist wieder dabei: Flash FM kehrt zurück.

Die Musik bleibt diesmal außerdem nicht auf Autoradios beschränkt. Wie Rockstar in einer neuen Pressemitteilung bestätigt, könnt ihr Radio und Podcasts auch zu Fuß hören. Dafür gibt es Kopfhörer und Ohrhörer, die mit dem Smartphone der Spielfigur verbunden sind.

Diese sechs Radiosender hat Rockstar vorgestellt

Auf der offiziellen Musikseite zu GTA 6 könnt ihr euch ab sofort eine Vorschau der folgenden Sender anhören:

Cocoteo FM: El Martillo und La Gata präsentieren moderne Latin-Musik. Zum Programm gehören Bachata, Merengue, Dembow und Reggaeton.

El Martillo und La Gata präsentieren moderne Latin-Musik. Zum Programm gehören Bachata, Merengue, Dembow und Reggaeton. Back Country Radio: MW und Delta Dawne versorgen die Grassrivers, Port Gellhorn und die weitere Umgebung mit Renegade-Country. Zum Sender gehört außerdem ein ungewöhnlicher Außenreporter.

MW und Delta Dawne versorgen die Grassrivers, Port Gellhorn und die weitere Umgebung mit Renegade-Country. Zum Sender gehört außerdem ein ungewöhnlicher Außenreporter. AfroBank FM: Burna und Palmsy legen afrikanische Musik auf. Die Auswahl reicht von Klassikern des 20. Jahrhunderts bis zu modernem Amapiano und 3-Step.

Burna und Palmsy legen afrikanische Musik auf. Die Auswahl reicht von Klassikern des 20. Jahrhunderts bis zu modernem Amapiano und 3-Step. The Chamber 106.6: DJ Kerry und DJ Tom widmen sich den Metal-Wurzeln Leonidas. Hier hört ihr klassischen Metal der 1980er und darüber hinaus.

DJ Kerry und DJ Tom widmen sich den Metal-Wurzeln Leonidas. Hier hört ihr klassischen Metal der 1980er und darüber hinaus. Flash FM: Der aus Vice City bekannte Sender setzt mit Robyn und Alex auf Pop-Musik.

Der aus Vice City bekannte Sender setzt mit Robyn und Alex auf Pop-Musik. Dirty South Classics: Trick und Trina liefern regionalen Rap und Hip-Hop-Klassiker mit Schwerpunkt auf Leonida und dem Süden.

Bei Back Country Radio beschränkt sich das Programm offenbar nicht auf Musik und Ansagen aus dem Studio. Rockstar stellt auch Mud Dog Mike vor, einen umherziehenden Reporter und Sumpfmeteorologen. Er meldet sich vom Fahrersitz seines Sumpfbootes aus den Grassrivers. Seine Begeisterung für Moderatorin Delta ist laut Senderbeschreibung ein schlecht gehütetes Geheimnis.

Damit gibt die erste Vorstellung auch einen Eindruck von den Persönlichkeiten, die euch zwischen den Songs begleiten werden.

GTA 6 führt erstmals On-Demand-Podcasts ein

Neben den klassischen Radiosendern bekommt GTA 6 erstmals eine Auswahl an On-Demand-Podcasts. Welche Sendungen dazugehören und welche Themen sie behandeln, verrät Rockstar in der Pressemitteilung noch nicht.

Bestätigt ist aber bereits, wie ihr sie hören könnt: Podcasts und Radio stehen sowohl im Fahrzeug als auch zu Fuß zur Verfügung. Über die mit dem Smartphone verbundenen Kopfhörer und Ohrhörer könnt ihr das Programm also auch außerhalb eines Autos weiterverfolgen.

Gerade für Spaziergänge durch Vice City oder Ausflüge in die verschiedenen Regionen Leonidas ist das eine interessante Neuerung. Die Radiosender bekommen dadurch mehr Raum im Spielalltag.

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Erste Hörproben sind jetzt verfügbar

Die sechs vorgestellten Sender könnt ihr bereits auf der offiziellen Webseite probehören. Rockstar bezeichnet die Auswahl ausdrücklich als Preview – die Vorstellung ist also noch keine vollständige Senderliste für GTA 6.

Weitere Informationen sollen demnächst folgen. Dazu gehören auch Details zum dynamischen Score, der das Geschehen im Spiel musikalisch begleitet.

Welchen Sender schaltet ihr zuerst ein: Flash FM, The Chamber oder doch Back Country Radio?

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