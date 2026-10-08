Post von Rockstar Games: Wir packen das GTA-6-Merch-Paket aus

Bei PlayCentral ist ein Paket von Rockstar Games angekommen und diesmal gibt es etwas zum Auspacken. In der schwarzen Box mit dem Rockstar-Logo stecken mehrere Merchandise-Artikel zu GTA 6, die wir euch in einem kurzen Unboxing genauer zeigen.

Schon beim Öffnen wird es farbenfroh: Unter dem schwarzen Deckel kommt eine orangefarbene Innenseite mit Rockstar-Muster zum Vorschein. Dazu liegt eine Karte mit dem Gruß „with compliments“ bei. Unter dem schwarzen Verpackungspapier warten zwei T-Shirts, eine Kappe, eine Tasche und ein Set mit sieben Stickern.

Unser GTA-6-Unboxing im Video

Wir haben das Auspacken für euch gefilmt. In unserem Video seht ihr den gesamten Inhalt und die einzelnen Motive aus der Nähe.

Zwei T-Shirts mit unterschiedlichen GTA-6-Motiven

Das blaue T-Shirt hält sich auf der Vorderseite zunächst zurück: Dort sitzt ein kleiner pinker Grand-Theft-Auto-Schriftzug. Auf der Rückseite fällt das Motiv deutlich größer aus. Hier nimmt das GTA-6-Logo mit den Palmen einen großen Teil des Rückens ein, ebenfalls in Pink.

Beim schwarzen T-Shirt ist dagegen die Vorderseite der Blickfang. Verschiedene bunte Motive und der Schriftzug „Vice City, Leonida“ bilden ein größeres Design. Die Rückseite ist schlichter gehalten: Direkt unter dem Kragen sitzt ein kleines GTA-6-Logo.

Schwarze Kappe, pinke Tasche und sieben Sticker

Die schwarze Kappe trägt vorne das pinke GTA-6-Logo mit den Palmen. Seitlich kommt ein kleines Rockstar-Logo hinzu. Farblich passt sie damit zu den Shirts, bleibt insgesamt aber etwas dezenter.

Die pinke Stofftasche fällt schon durch ihre Farbe auf. Auf einer Seite steht ein blauer GTA 6-Schriftzug, auf der anderen befindet sich das große Logo mit den Palmen.

Abgerundet wird das Paket durch sieben Sticker mit Rockstar- und GTA-Motiven.

Welches Teil gefällt euch am besten: eines der beiden Shirts, die Kappe oder die pinke Tasche? Schreibt es uns in die Kommentare!

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