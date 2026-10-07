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GTA 6 bekommt eigene Autoren für die Gespräche auf Leonidas Straßen

Patrik H. 1 Min. Lesezeit
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Bildunterschrift und Bildnachweis: © Rockstar Games

Wer in GTA 6 durch Leonida läuft, soll auch abseits der Hauptgeschichte etwas zu hören bekommen. Rockstar beschäftigt dafür ein eigenes Autorenteam für Passantendialoge. Im Interview mit dem LOVE-Magazin erklären die Entwickler, wie sie die Stimmen der Spielwelt gestalten.

Ein eigenes Team für die Gespräche auf der Straße

Rupert Humphries, Senior Vice President of Narrative bei Rockstar, beschreibt eine Aufteilung der Schreibarbeit: In Los Angeles kümmert sich ein Team gezielt um die Dialoge der Passanten. Autoren für Werbung und Comedy arbeiten wiederum in New York, Los Angeles und London.

Straßengespräche, Radiosendungen und Werbespots sollen gemeinsam dazu beitragen, Leonida einen eigenen Charakter zu geben.

Wie Rockstar Aussehen und Vielfalt der NPCs gestaltet, haben wir bereits gesondert beleuchtet.

Auch beim genauen Zuhören sollen die Dialoge überzeugen

James Horton, der das Open-World-Writing verantwortet, erläutert den Anspruch dahinter. Die Gespräche sollen beim Durchqueren einer belebten Straße Atmosphäre schaffen. Bleibt ihr stehen und hört genauer hin, sollen sie ebenfalls glaubwürdig wirken.

Dafür arbeitet das Autorenteam mit einem eigenen Produktionsteam zusammen. Rockstar betrachtet die beiläufigen Stimmen damit als einen Bestandteil der Welt, dem Spieler bewusst ihre Aufmerksamkeit schenken können.

Öffnet in einem neuen Tab

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.

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