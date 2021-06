Kein GTA 6? Webseite gibt Hinweise auf Rockstar Games nächstes Spiel

Rockstar Games ist am besten bekannt für „Grand Theft Auto“ und nach fast acht Jahren seit der ersten Veröffentlichung von GTA 5 hoffen Fans auf Infos zu GTA 6. Aber vielleicht könnte jetzt das nächste Spiel von Rockstar bekannt sein und das wäre nicht das, worauf die meisten warten.

Neue Domain weist auf etwas anderes als GTA 6 hin

Immer wieder kommt es vor, dass sich Rockstar Games eine neue Webseite sichert und findige Fans den Domain-Namen direkt untersuchen. Dieses Mal haben Nutzer*innen von GTAForums die Seite rapponator.com entdeckt.

Bisher ist die Webseite komplett leer und nicht erreichbar. Registriert wurde sie von Take Two Interactive, dem Mutterkonzern von Rockstar. Aber alleine der Name könnte für GTA-Fans schon Hinweis genug auf das Spiel sein. Denn was verbindet man nicht mehr mit dem Setting von Gangstern als Rap.

Aber wer auch die anderen Spiele von Rockstar Games kennt, dann könnte eine ganz andere Assoziation mit dem Namen stattfinden. Denn Rapponator ist ziemlich nah an „Beaterator“, einer Musiksoftware des GTA-Entwicklerteams.

Erscheint ein neues Beaterator als Teil von GTA 6?

Wahrscheinlich kennen nur die wenigsten von euch „Beaterator“. Die Software wurde 2009 für PlayStation Portable und iOS-Geräte veröffentlicht. Eine PS3-App war in Planung aber wurde letztlich eingestellt. Mit dem Musik-Mixer konntet ihr Songs unter anderem von Timbaland neu arrangieren und so coole Loops erstellen. Über den Rockstar Social Club konntet ihr dann eure Musik mit anderen teilen.

Mit Rapponator könnte Rockstar Games vielleicht die Grundlage des Musik mixen nehmen und an die heutige Zeit anpassen. Wie der Name vermuten lässt, könnte der Fokus dann nicht mehr auf dem Verändern von Beats, sondern Raps gehen. Eine Möglichkeit wäre, dass die App mehrere Rap-Samples bietet und ihr diese dann zu einem Song vereint.

Beaterator lässt euch bestehende Musik-Loops neu arrangieren. ©Rockstar Games

Ein möglicher Partner nach Timbaland könnte der Producer und Rapper Dr. Dre sein. Im neuesten Cayo Perico-Heist von „GTA Online“ ist die Musiklegende bereits vertreten.

Vielleicht steckt aber doch mehr hinter Rapponator als wir jetzt noch vermuten können. Die Mix-Software könnte nämlich vielleicht ein Teil von „GTA 6“ oder „GTA Online“ werden und die Webseite dient als Hub, um über die Spiele hinaus die erstellte Musik zu teilen.

Wie immer ist zu „GTA 6“ nichts offiziell bekannt. Eine neue Stellenausschreibung aber hat Fans jetzt Vermutungen anstellen lassen, wie das Open-World-Spiel angekündigt werden könnte und welche Rolle dabei „GTA Online“ spielt.